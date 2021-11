Buscan dar con el paradero a un sexagenario de Pozo Hondo

06/11/2021 - 12:27 Policiales

En relación a la búsqueda a cargo de la Unidad Fiscal de Circunscripción Termas de Rio Hondo, a cargo del Dr. Sabater Emanuel, personal policial de la Comisaria Comunitaria 26 y la División Búsqueda de Personas encabezan la investigación del caso.

El masculino de nombre Manuel Octavio Silva de 66 años de edad, falta en su domicilio desde el pasado jueves en horas de la siesta sin regresar a su domicilio hasta la fecha, lo cual fue informado por una sobrina del mismo.

El mismo vestía al momento de su desaparición, bermuda color azul con franjas blancas en sus laterales, remera de color negra calzaba unos crocs color negros, No presenta señas particulares, presenta la siguiente filiación: Estatura 1,67 metros, contextura robusta, cutis trigueño, cabello negro, ojos color marrones claros, con bigotes, presenta herida en el tórax lado derecho producto de una cirugía, no posee tatuajes, no posee teléfono celular ni redes sociales.

Cualquier información de utilidad poner en conocimiento de esta División Búsqueda de Personas, teléfono 4226638/0385-154971621 o a la Dependencia Policial más cercana.