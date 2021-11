Ratifican detención a sujeto por abusar de la hermana de su pareja embarazada

11/11/2021 - 02:56 Policiales

El juez de Control y Garantías de Las Termas, Diego Martín Vittar, ratificó la prisión preventiva que rige para un individuo, sospechado de abusar de la hermana de su pareja embarazada, de 12 años, en una zona montuosa en región rural de Río Hondo.

El hecho ocurrió en abril pasado. Según el fiscal Rafael Zanni, la menor, de 12 años, el día del hecho se había quedado en la casa de una amiga. Al regresar a su domicilio donde convivía con su hermana y su cuñado, éste la interceptó en el camino. A la fuerza, la habría trasladado al monte y la violó.

Fue denunciado, detenido y al mes siguiente le fue dictada la prisión preventiva por "abuso sexual con acceso carnal", figura que la defensa ahora objetó e instó al cambio de calificativa por "abuso sexual simple", ya que a su entender la víctima no fue precisa al declarar. Por su parte, el fiscal se opuso al requerimiento, ya que los dichos de la menor en Cámara Gesell fueron valorados para el dictado de la preventiva.

A su turno, el juez dejó en claro: "...Si los operadores del sistema no entendemos ese contexto para poder comprender un hecho, podemos caer en arbitrariedades. Una chica de 12 años, hermana de la pareja de su opresor, denuncia un hecho, entre su lenguaje verbal y corporal, entre sus temores, en ese contexto familiar, pretender que nos relate un acto sexual..., es cuanto menos pretencioso, es no entender nuestra provincia y su territorio", juzgó Vittar, quien resolvió "no hacer lugar a la modificación de calificativa legal" y "mantener la prisión preventiva" dictada al depravado.