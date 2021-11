Una adolescente le reveló a una docente que era violada por su padre y el acusado fue detenido

13/11/2021 - 00:37 Policiales

Una docente puso fin a largos años de abusos sexuales de una exalumna adolescente de 14 años, por cuya denuncia acaba de ser detenido el padre de la menor, en el departamento Atamisqui.

Según la investigación de la Seccional 20, el sujeto, de 45 años, fue apresado este jueves tras ser imputado por presunto "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el parentesco".

Todo se precipitó el 3 de noviembre. Una adolescente envió mensajes de whatsapp a su exmaestra, confiándole su hartazgo por los manoseos de su padre. "Me arruinó la vida", le habría indicado la jovencita a la docente.

El lunes 8, la maestra se presentó en la comisaría y formalizó la denuncia. No fue nada casual. "En el 2019 le informé esto a su madre. Me dijo que denunciaría y parece que no hizo nada", deslizó la docente a las autoridades policiales.

Inmediatez

Sin perder tiempo, la policía alertó a la fiscal Cecilia Larred. La funcionaria requirió medidas y en menos de 24 horas terciaron dos jueces de Control y Garantías. Ellos fueron Fernando Paradelo y Darío Alarcón. El primero dispuso la exclusión del individuo y el segundo, su detención, se supo en los tribunales.

Ya con el imputado privado de la libertad, ahora Larred apura la marcha y proyecta asistir a la jovencita en Cámara Gesell, con psicólogos y otros profesionales.

Sin embargo, por lo pronto, entre lunes y miércoles la fiscal le recibirá la declaración de imputado. Hasta anoche, el sujeto carecía de abogado

La menor habría manifestado a su maestra que los manoseos por parte de su aberrante padre venían ocurriendo al menos desde hace más de media década. La víctima pudo contar detalles en los que reveló que los hechos sucedían cuando el resto de integrantes de su grupo familiar estaban ausentes, dijeron voceros policiales.

“La vida así no tiene sentido”, habría deslizado la víctima

Bajo reserva total, la fiscal habría dado directivas a sus colaboradores. El objetivo inmediato de la funcionaria sería contener a la adolescente, quien encendió luces de alarma en su entorno al manifestar que "la vida así no tiene sentido".

Ante ese cuadro de inequívoca orfandad, ya comenzaron a trabajar los psicólogos y en la semana próxima recibirán a la víctima en el edificio fiscal.

Los profesionales le proveerán acompañamiento, un criterio y "norte" que harán extensivo al resto de la familia, muchos de ellos sorprendidos por la detención del sujeto.

Asimismo, los policías continuarán el lunes con los operativos. Tomarán testimonios hasta a los vecinos de la familia.