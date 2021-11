Detienen a un empresario en un barrio privado del sur, por presunto abuso de su hija de cuatro años

14/11/2021 - 01:28 Policiales

Un empresario fue detenido ayer, en un barrio privado del sur de la capital, acusado de haber abusado sexualmente de su hija de 4 años, en ocasión de recibir sus visitas, ya que se encuentra separado de la mamá de la niña desde el inicio del confinamiento por la pandemia, en el 2020.

"Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo" le enrostran las fiscales, Érika Leguizamón y Pilar Palavecino, quienes requirieron su detención. Les fue concedida por el juez Darío Alarcón, y materializada a media mañana de ayer por personal de la División Captura de Prófugos, de la Dirección de Investigaciones.

Según la denuncia de la madre de la menor, a principios del 2020 rompió el vínculo con el sujeto, pero acordó que el hombre no perdería contacto con la nena. Tres veces a la semana, el acusado la visitaba en la casa de su ex esposa y al menos una vez quedaba la nena a dormir con su papá, en el aludido barrio privado.

En enero de 2021 la chiquita volvió a su casa con un ojo morado. Su mamá y tíos pensaron que había tenido un accidente. Indagaron y enseguida estalló un incidente entre los adultos, que decantó en una denuncia por violencia de género en contra del empresario.

Presuntos excesos

"El sujeto comenzó a desbordarse, no cuidaba su lenguaje, y hasta quiso agredir a su ex pareja en la casa de su ex suegra. A ello hay que agregarle que comenzó a realizar fiestas y excesos con sus amigos, en presencia de la menor", revelaron fuentes del proceso judicial. Luego, el individuo contrajo el Covid-19. Así, se interrumpió el contacto con su hija. Superado el problema de salud llegó el momento de restablecer las visitas, pero fue ahí cuando la niña se resistió. "El papi me toca la cola", disparó y la familia quedó literalmente shoqueada.

Todos acordaron enviarla a psicólogos. La conclusión fue que la paciente efectivamente "sufrió una situación traumática" y tendría "una lesión". A fines de febrero la familia refrendó la denuncia. En 9 meses, intervinieron abogados, psicólogos, dos fiscales, peritos de parte y forenses, hasta que finalmente el empresario fue detenido.

Precisión y contundencia de la nena en la Cámara Gessell

El 20 de julio pasado, la Fiscalía escuchó a la niña. Participaron de la Cámara Gessell las representantes del Ministerio Público, los abogados de ambas partes, su madre y funcionarios especializados.

De acuerdo con la investigación, la menor aportó detalles precisos sobre la conducta de su padre, lo cual permanece bajo total reserva de los funcionarios, en razón del rigor del proceso.

En función de lo escuchado, tomó mayor fuerza y contundencia la hipótesis del abuso sexual, que ya no partía solo de boca de los denunciantes.

Dura batalla entre la defensa del empresario y la querella

Los criterios que literalmente enfrentan a las partes serían la naturaleza de una presunta "lesión" en la menor.

En procura de determinar su origen, intervinieron médicos, forenses y peritos de parte. Ni bien los funcionarios del Poder Judicial sugirieron que se tratara de un abuso sexual, una de las partes solicitó una "aclaratoria".

Después de la denuncia, la defensa del empresario presentó un recurso de eximición de prisión que no prosperó por tratarse de una causa por supuesto abuso sexual.

Meses atrás la querella requirió la detención del empresario, orden que habría sido otorgada por la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen, pero hubo una batalla legal y ello no prosperó.

Cámara de Apelaciones

La defensa apeló aquella orden de detención y acudió al cuarto piso del Palacio de Justicia, ante un tribunal de la Cámara de Apelaciones. Pese a ignorarse los detalles finos de la batalla judicial, se sabe que el alto cuerpo dejó sin efecto la orden de detención.

Ahora, la Fiscalía recibió informes contundentes de forenses y, a la vez, de los psicólogos del Poder Judicial. El viernes reformuló la estrategia y solicitó allanamiento y detención del empresario que le fueron otorgados por el juez de Control y Garantías, Darío Alarcón.

La medida esta vez, se cumplió y el imputado fue alojado en un organismo de seguridad. En la tarde, la Justicia lo asistió con un médico, trámite de rigor que se cumple con todo detenido.

También, los funcionarios policiales habrían incautado objetos personales del imputado, para ser peritados por la Fiscalía.

APOSTILLAS

OBJECIÓN: La defensa habría objetado la hipótesis dominante del abuso, por sostener que las causas de "lesión" serían variadas: irían desde un problema de salud, hasta una caída, un accidente doméstico en la nena.

SALUD MENTAL: Los psicólogos realizaron un trabajo exhaustivo con la pequeña. Desandaron su día a día, antes, durante la pandemia, también con sus juegos al lado del papá y otros ámbitos.

EXPRESIVA: La chiquita habría colaborado mucho durante la Cámara Gesell. Hoy tiene 4 años, pero los hechos investigados se remontarían a los 3 años, edad que no le habría impedido dar forma a la rutina que desempeñaba junto al adulto.

INDAGATORIA: Ahora, las fiscales proyectan recibir la declaración de imputado antes del miércoles próximo. La lógica de la defensa, trascendió, sería sugerirle permanecer en silencio, al menos hasta conocer en profundidad detalles de la acusación y ensayar una estrategia.