Prisión preventiva para "Sopa" Herrera por el "homicidio" de Lorenzo Bravo

15/11/2021 - 23:50 Policiales

La jueza María del Huerto Bravo Suárez, jueza de Control y Garantías de la Circunscripción Capital, dictó ayer la prisión preventiva para un joven del Bº Mariano Moreno, sospechado de disparar y matar a su amigo, el 15 de septiembre pasado.

"Homicidio simple" es la imputación de la fiscal Celia Mussi en contra de Agustín Herrera, apodado "Sopa", de 21 años, con domicilio en Patrocinio Díaz y Tercer pasaje.

Según la Fiscalía, aquella noche Herrera invitó a varios amigos a su casa, entre ellos a Lorenzo Bravo, la víctima.

Cerca de las 23 estalló un incidente. Herrera le disparó en el rostro a Lorenzo, con un revólver calibre 32, de acuerdo con las pesquisas. Esa lesión le provocó la muerte. Posteriormente, el imputado huyó del lugar junto con su novia, en una motocicleta.

"Estábamos viendo unos videos de música en la tele, consumiendo marihuana", habría declarado. Enumeró a todos los presentes y añadió: "Yo estaba haciendo girar el revólver en la mano y al segundo lo agarra Lorenzo y hace lo mismo. En ese momento no sé si se le resbala y lo aprieta y ahí se siente el disparo. Lo miro y le agarro el arma. Yo estaba como a un metro y medio de él y se cayó. Ahí me asusto y agarro la moto que andaba manejando. Mi novia estaba cocinando en esos momentos. Estaba dando la espalda", declaró "Sopa".

"Me he asustado y no sabía qué hacer. Llamé a mi padre, a mi mamá, a mi hermana, a la ambulancia. Yo me he ido en la moto. No me la ha dado él (por su padre). Yo tenía la llave. Eso fue todo lo que pasó. Todos estábamos asustados. Lorenzo es mi amigo, como de mi casa. Mis padres y mi hermana no tienen nada que ver en esto, ni mi novia tampoco, no me encubrieron en nada".

Finalmente, la jueza dictó la prisión preventiva. La basó en existencia de riesgo de fuga, atento a la conducta de "Sopa" en el inicio del proceso y posible entorpecimiento de la causa, porque podría modificar el lugar del hecho. Cabe destacar que la coordinación de la reunión virtual estuvo a cargo de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Control, organismo encargado de la planificación de la agenda de los jueces de Control y Garantías.

Alocada fuga en motocicleta a Las Termas, hasta caer preso en casa de los tíos de su novia, dos días después del fatídico disparo

La magistrada hizo lugar al pedido de la Fiscalía, atento a que se han verificado los extremos de la imputación, la existencia del hecho ilícito, de los indicios vehementes y la no posibilidad del beneficio excarcelatorio, teniendo en cuenta los riesgos procesales de entorpecimientos (ya que la escena del hecho fue modificada) y por peligro de fuga.

Vale recordar que "Sopa" estuvo tres días evadido de la Justicia y distrayendo a las autoridades policiales y judiciales. Fueron libradas siete órdenes de allanamientos y detención. Herrera pudo ser detenido recién el 17 de septiembre en un domicilio de los tíos de su novia. Al parecer, el sujeto estuvo un día en un domicilio de otros tíos en Las Termas de Río Hondo y retornó a la ciudad capital. Buscó una casa que había sido allanada y, a la vez, detenido el individuo. Ahora, la jueza refrendó la prisión preventiva que tendrá vigencia por al menos seis meses.