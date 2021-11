No declaró el empleado del IPVU acusado de abusar de su sobrina

17/11/2021 - 01:12 Policiales

El empleado del IPVU, detenido el pasado sábado, acusado de abusar sexualmente por más de dos años a la sobrina de su esposa, fue indagado durante la jornada de ayer en la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual de La Banda.

Se trata de un sujeto de 48 años, de apellido Peralta, quien está sindicado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente en perjuicio de una niña que actualmente tiene 6 años.

Durante la jornada de ayer, el acusado fue trasladado al palacio de Justicias de La Banda y allí, acompañado por sus abogados defensores —Dres. Matías y Felipe Villalba— escuchó la imputación en su contra y las evidencias que la Fiscalía tiene hasta el momento en su contra.

El hecho salió a la luz cuando la madre de la pequeña, una profesora bandeña, se presentó en la Comisaría Nº2 del Menor y la Mujer y manifestó que el escándalo estalló mientras la familia almorzaba por el Día de la Madre.

Según la denuncia, el acusado es marido de la hermana de la profesora. Sobre el descubrimiento del hecho expresó que el pasado domingo 17 de octubre cerca de las 17, una adolescente (sobrina de la denunciante) habría confiado a la madre de la menor que su hija pequeña no quiso ir a la casa del tío (vivienda contigua), pese a que éste la llamó con insistencia.

Allí la niña se había excusado con su prima, manifestándole "No, porque él me toca la cola". La jovencita preguntó más y la chiquita habría ahondado que el tío siempre que la llama a la casa le da regalitos, pero que ya no quería nada porque siempre la tocaba.

Ya a solas, en horas de la noche, la educadora comenzó a interrogar a su hija y ésta le habría indicado tal cual el relato de la adolescente, añadiendo que el tío le hacía doler. Según la pequeña, desde mucho tiempo atrás el tío habituaba besarla en la boca y hasta de haberla acostado en la cama en muchas ocasiones le bajó el pantalón, condujo al baño y hasta indujo a que ella también lo tocara.

La Fiscalía solicitó el examen forense para la pequeña, el cual confirmó el ultraje. Más tarde fue entrevistada en Cámara Gesell y allí, ante los dichos aberrantes de la menor, la Unidad Fiscal solicitó a la Justicia la detención del acusado.

El pasado sábado la policía allanó su casa, en la localidad de Rubia Moreno, y lo puso tras las rejas. Durante la jornada de ayer, además de escuchar los dichos de la representante de la Unidad Fiscal, el imputado se negó a declarar.

Se supo que las pericias psicológicas para el acusado se realizarán en los próximos días, mientras la Fiscalía continúa con la investigación.