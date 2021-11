Por venganza, una mujer habría entregado a su sobrina de 10 años para que la violara su hijo, de 17

17/11/2021 - 23:24 Policiales

La Justicia de Añatuya apresó a una mujer y a su hijo adolescente de Los Juríes (Taboada) acusados de ultrajar sexualmente a una niña de 10 años, en venganza porque la madre de la nena había denunciado anteriormente a los hermanos del acusado y están prontos a ser juzgados también por supuestos vejámenes entre parientes.

Los hechos se conocieron en la escuela de la víctima. La alumna llegó llorando y ello alertó a su maestra. A solas, la menor confió que su madre es de Los Juríes y que la entregó a una amiga apodada "Chaqueña".

"Ella sale a tomar con sus amigos. Me deja sola y sus sobrinos me manosean", habría confiado a la docente, quien de inmediato interpuso una denuncia en la Seccional Nº 21 de Bandera.

La menor fue asistida por un médico y la Justicia recibió mayor información: la nena presentaba graves vejámenes de antigua data.

En Cámara Gesell, ante la fiscal Florencia Garzón, instructores y psicólogos desgranó su odisea: "En Los Juríes me abusó dos veces mi primo. La primera vez, estaba sola. Llegó él, me llevó a la pieza. Me ató las manos y me abusó. Se fue y mi hermanita, chiquita, apareció y me desató. Después, sé que también le hizo lo mismo a ella", habría descripto sollozante.

"Pasaron meses. Un día vino la tía a casa. Me pidió que vaya a dormir con ella", ahondó. De noche, la mujer hizo ingresar a su hijo a la pieza (el mismo que antes habría vejado a la nena) y ella inmovilizó a la niña. "Mientras ella me sujetaba, su hijo me volvió a violar", acotó la víctima.

"Ahora tu madre va a saber lo que es el dolor", habría gritado la mujer, mientras su hijo saciaba sus bajos instintos con la niña. Al parecer, hay otros tres hermanos presos, a raíz de una denuncia por abuso formulada por la progenitora de la chiquita anteriormente.

Con tamaño horror, la fiscal pidió la conversión de aprehensión en detención. Madre e hijo (internado con tratamiento intramuros) están presos e imputados por "abuso sexual con acceso carnal". Él, como autor material y ella, coautora. Sin titubear, la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, extendió el encierro de la mujer.