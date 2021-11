Dolor e indignación por la muerte de Lucas, el adolescente baleado en la cabeza por tres policías

19/11/2021 - 00:16 Policiales

Lucas González, el adolescente de 17 años que fue baleado en la cabeza el miércoles en un presunto caso de "gatillo fácil" cometido por policías de la Ciudad de Buenos Aires que lo interceptaron cuando se trasladaba con tres amigos en un auto por el barrio porteño de Barracas, murió ayer tras agonizar en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, y los familiares denunciaron que los efectivos "tiraron a matarlo" y que le "plantaron" un arma de fuego para simular un enfrentamiento.

Tres efectivos que participaron del hecho en el que fue baleado el adolescente, un futbolista de las inferiores del club Barracas Central, fueron apartados de las tareas operativas en la fuerza y se les inició un sumario administrativo.

Los policías fueron identificados como el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, quienes formaban parte de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Vecinal 4D y actuaron con ropas de civil y en un auto sin identificación.

Para los investigadores ya quedó totalmente descartada la primera versión que aportaron los efectivos involucrados acerca de que se había tratado de una persecución y tiroteo, ya que fue confirmado que los adolescentes no tenían armas.

El fallecimiento del adolescente se produjo cerca de las 17.45 de ayer y provocó escenas de profundo dolor entre los familiares, amigos y conocidos que exigieron justicia por el hecho.

Ayer en la mañana, los tres amigos de Lucas, que estaban en el auto con él y también fueron perseguidos por la policía, fueron liberados, informó la abogada que los representa, Lorena Blanco.

La letrada añadió que en la causa no hay por el momento detenidos -ni civiles ni policiales-, que la causa está caratulada como "averiguación de ilícito" y que los menores serán citados a declarar en las próximas horas.

Según la policía, en el auto de los chicos fue hallada una réplica de plástico de un arma, pero la mamá de Lucas dijo que nunca pudo haber sido vista por los agentes porque la hallaron en el baúl.

"La encontraron recién a la noche, una réplica y en el baúl", dijo Cintia, al considerar que el arma fue "plantada".

El Juzgado de Menores 4, a cargo del juez Alejandro Cilleruelo, separó a la Policía de la Ciudad de los peritajes y ordenó que todos los trabajos forenses fueran realizados por peritos de la PFA.

El juez ordenó el secuestro de las armas reglamentarias de los policías que participaron en el hecho y la prueba de dermotest para determinar cuál disparó.

La mamá: “No voy a descansar hasta que ellos paguen”

Cintia, la madre de Lucas González, el adolescente asesinado, aseguró anoche que no va "a descansar hasta que ellos paguen porlo que le hicieron" a su hijo, porque les "arruinaron la vida" y no tiene "fuerzas para nada".

Desde la puerta del hospital El Cruce, del partido bonaerense de Florencio Varela, donde permanecía internada la víctima hasta que finalmente murió, dijo que "la idea" era llevarse a su hijo a su "casa, tenía todas las esperanzas".

"Pero bueno, la Policía me lo mató, yo no voy a descansar hasta que ellos paguen lo que le hicieron a mi hijo, porque nos arruinaron la vida. ¿Yo ahora cómo sigo? Yo no puedo ahora, tengo dos hijos y no tengo fuerzas para nada, yo no puedo entrar a mi casa y no encontrarlo", relató conmovida la mujer.

Por su parte, Mario, padre de Lucas, agradeció "de todo corazón" a toda la gente que lo acompañó y "a la prensa".

Más adelante recalcó: "Nosotros nos vamos a encargar de eso, de esclarecer todas las cosas y no tenemos miedo a nadie, vamos a ir para el frente porque somos humildes".

La versión que dieron los policías involucrados

El hecho ocurrió el miércoles a las 9.30 cuando, en circunstancias que aún son materia de investigación judicial, el adolescente y tres amigos se movilizaban en un Volkswagen Suran azul y, al detenerse en un kiosco situado sobre la calle Luzuriaga, de Barracas, fueron interceptados por efectivos de civil de la Comisaría Vecinal 4C quienes, según su versión, creyeron que iban a cometer un robo.

La policía dijo que los jóvenes se negaron a ser identificados, embistieron con el vehículo a dos efectivos y tras una persecución a los tiros que se extendió hasta el cruce de Alvarado y Perdriel, el futbolista fue hallado herido de dos tiros en la cabeza en el asiento del acompañante, dos de sus amigos fueron detenidos y un tercero escapó, aunque más tarde se presentó en sede policial con su madre y quedó aprehendido.

Para los investigadores está descartada la versión del enfrentamiento.

El Inadi pide que se investigue si policías actuaron con perfiles racistas y discriminatorios

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) pidió a la Justicia que investigue si los policías que mataron a Lucas actuaron "bajo perfiles racistas y discriminatorios".

El organismo aseguró que se trata "de un caso de violencia institucional, ejercido a grupo de adolescentes solo por el hecho de ser jóvenes de barrios populares".

El Inadi, a través de un comunicado, aseguró que la Justicia "debe investigar con la debida diligencia las circunstancias de los hechos, y analizar si los agentes policiales se condujeron bajo perfiles racistas y discriminatorios al momento de interceptar el auto y efectuar los disparos".

Agregó que los agentes actuaron "sin respetar los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley".

El Inadi destacó que el racismo y la discriminación asociada a la violencia institucional "debe ser prevenida y sancionada desde todas las esferas del Estado, y deben repudiarse desde todos los sectores políticos los discursos de odio que fomentan el uso de la fuerza desproporcionado por parte de las fuerzas de seguridad". Precisó que el sistema institucional "no debe permitir estos hechos, ni discursos que hagan pensar a los policías que existe una habilitación política para ellos".