Un carpintero llevó a su novia a un basural, la golpeó e intentó ahorcarla con una soga al cuello

20/11/2021 - 02:22 Policiales

Una adolescente bandeña fue torturada por su novio, un carpintero de 19 años, que con mentiras hizo que la joven lo buscara en su trabajo, la llevó hasta una zona descampada a la vera de la Ruta 34 donde además de golpearla intentó ahorcarla con una soga.

El calvario que vivió "María" (nombre ficticio) comenzó minutos antes de las 10 de la mañana de ayer, cuando salió de su casa —ubicada en la localidad de Cuatro Horcones— en una motocicleta, acompañada de su hermana (16) a quien debía dejar en el colegio.

Al llegar a la Escuela "Héroes de Malvinas", en el barrio La Fraternidad, "María" hizo descender a su hermana y se trasladó hasta una carpintería del Bº Villa Suaya. Ahí se encontraba su novio —un joven de 19 años, residente en Los Álamos— quien el día anterior la llamó por teléfono y le pidió que fuera a buscar unas cosas que él le tenía.

Una vez en el lugar, el acusado le preguntó: "¿Vienes a buscar la campera y el chip?", ella le respondió que sí. Él en ese momento le dijo que irían a su casa, pero que sería él quien condujera la moto de la damnificada.

"María" contó que su novio —conocido con el alías de "Cabra"— tomó el mando del rodado y se trasladó hasta la Ruta Nacional 34, sentido sur a norte. Pasaron un puente y ante la insistencia de la víctima para que parara el rodado, se detuvo cuando llegó a un basural.

"¿Por qué me traes para aquí?", preguntó "María" a lo que "Cabra" le respondió: "Aquí estamos solos, aquí nadie te va a escuchar", para luego decirle que él le preguntaría algo y que ella debía contestar "solo la verdad", caso contrario "le dejaría la boca sangrando".

Allí el violento adolescente le cuestionó por qué había estado conectada a la red social Facebook hasta las dos de la madrugada la noche anterior. María respondió que veía videos. Allí el sujeto comenzó a insultarla. La violencia verbal se incrementó y comenzó la física.

"María" explicó que le dio golpes de puño en la cabeza, mientras le gritaba: "Si vos no quieres estar más conmigo está bien, pero no pienses que te voy a dejar tranquila. Te haré la vida imposible. Te voy a matar", para luego seguir con una larga lista de insultos.

El salvaje episodio no terminó ahí. Cuando cesaron los golpes con los puños sobrevino lo peor. "Cabra" sacó de entre sus prendas una soga, con la cual rodeo todo su cuello y con ambas manos comenzó a hacer fuerza para estrangularla.

Por la asfixia que le causó la soga, la joven se desvaneció y cayó al suelo. En el piso, el despiadado adolescente continuó golpeándola. Le dio patadas en distintas partes del cuerpo, mientras le decía: "En la cara no te voy dejar marcas. Conmigo no vas a jugar. Ahora ya sabes de lo que soy capaz. Ahora me conoces bien. Yo no te voy a dejar y si no estás conmigo no vas a estar con nadie".

Al ver que la joven no podía pararse, la tomó del cabello y la obligó a subirse al rodado. El sujeto hizo que su novia lo llevara nuevamente hasta su lugar de trabajo y allí la dejó ir.

Ella como pudo buscó a su hermana, y con ella llegó a la Comisaría 14 y realizó la denuncia.

Es buscado y la víctima cuenta con botón antipánico

Enterada de lo sucedido, la Dra. María del Pilar Gallo —fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar— ordenó que la joven fuese trasladada de urgencia al CIS Banda para ser examinada. Además ordenó que el médico forense constatase las heridas.

La Dra. Gallo dispuso también que la policía se trasladara de inmediato a la casa del acusado o a su lugar de trabajo y lo pusiera tras las rejas de inmediato. Los efectivos realizaron requisas en ambos inmuebles, pero no lograron atraparlo.

Al cierre de la presente edición, los uniformados montaron un operativo para apresarlo, mientras la víctima fue dada de alta y le instalaron todas las aplicaciones del sistema Santiago Protege.