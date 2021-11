Golpeó a su hija de 9 años y amenazó con ''enterrar viva'' a su ex

20/11/2021 - 02:42 Policiales

Un hombre fue detenido ayer acusado de haber golpeado a su hija de sólo 9 años y no conforme con ello, habría amenazado de muerte a su ex esposa. En enero, la mujer ya lo había denunciado por agredirla físicamente y estuvo escondido durante 8 meses para no ser detenido.

Fuentes policiales informaron que se trata de un vecino de la ciudad de Sumampa (Quebrachos) el cual quedó alojado en la comisaría por orden de la jueza de Género, Dra. Norma Morán, a instancias del pedido de la fiscal, Dra. Norma Matach.

Según precisaron, el jueves se presentó una mujer de 41 años en la seccional para denunciar a su ex, del cual está separada hace siete años y tuvieron cuatro hijos en común.

Reveló que la noche anterior, alrededor de las 22, había llegado una de sus hijas –los menores viven con una tía- a su casa llorando, diciéndole que su padre la había golpeado en un cumpleaños de uno de sus primos.

Siempre en función de la denuncia, la niña habría revelado que su papá siempre la golpeaba con un palo pintado de rojo.

La mujer hizo quedar a su hija y horas más tarde, se presentó su ex, acompañado por la madre de éste y exigían desde afuera la entrega de la menor, arrojaron piedras y el acusado vociferó: "Si no me entregas a la chica hasta mañana a la hora de la escuela, te voy a enterrar viva".

En su denuncia, la mujer reveló que en enero había sido víctima de violencia física y tras la denuncia, ordenaron su detención, pero que el acusado se ocultó en monte por 8 meses.