Estudiante se quiebra en colegio y revela que fue abusada por tío entre los 4 y 14 años

22/11/2021 - 03:03 Policiales

Una estudiante de un colegio secundario se quebró ante una profesora y reveló que durante una década fue ultrajada sexualmente por un tío. El sujeto fue apresado y en los próximos días se analizará una segura prisión preventiva en su contra.

El grave hecho se registró el 27 de octubre en una localidad del departamento General Taboada. La alumna hizo catarsis y confió a una de sus profesoras que la agobiaba un secreto que literalmente minaba su paz desde los 4 años. Había sido abusada.

Responsabilizó a un tío con el que convivía hasta entonces. "Cuando no había nadie en casa él me manoseaba. Siempre me dijo que era un juego; que no cuente nada; después, que no la pasaría bien si hablaba y así", subrayó la víctima.

"Un día mi mami nos vio en la cama y creo fue todo confuso para ella", reveló. Con 14 años, la historia salió a la luz ahora y la fiscal Cecilia Rímini acaba de enviar tras las rejas al individuo.

"Abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente", son los cargos atribuidos por el Ministerio Público.

Ante psicólogos

En Cámara Gesell, la jovencita desgranó el contexto de los abusos. De su relato habría quedado la sensación de que algunos integrantes consintieron, con su pasividad, toda una década de anormal "convivencia".

Tal era la fijación del sujeto que después de haberse trasladado a Buenos Aires, retornó solo para "visitar" a su sobrina, quien había dejado en claro, con su distancia, que él era la última persona que anhelaba tener cerca.

Por lo pronto, ahora el tío ya está preso. La jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, dictó la prórroga de la detención y la fiscal Rímini reserva sus mayores energías para la audiencia que viene y bregará porque se le fije la prisión preventiva. Se presentarán pruebas y testimonios para mantener al aberrante sujeto preso.