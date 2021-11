Excarcelaron a ''Muro'', tras agredir y amenazar a su pareja embarazada

22/11/2021 - 03:09 Policiales

La Justicia concedió la excarcelación a un jornalero que trabaja en la elaboración de carbón, casi un mes después de agredir a su pareja embarazada y amenazarla con un cuchillo, momento en el que la mujer, aterrada saltó por la ventana y fue literalmente salvada por la policía, en su casa de Silípica.

Se trata de Diego Armando Coronel, apodado "Muro", de 36 años, cuya detención fue concretada por la denuncia de Elena Medina, su pareja al menos hasta fines de octubre, y por quien fue imputado por "lesiones leves calificadas y amenazas calificadas, todo en concurso real de delitos".

El relato de la joven

De acuerdo con la denuncia, "Muro" habituaba insultar y agredir físicamente a su pareja. Previo a la denuncia, el 24 de octubre, al regresar de una iglesia evangélica estalló una discusión. Al día siguiente, volvieron a "trenzarse" en un duelo verbal por una tarjeta de colectivos.

En esa oportunidad, "Muro" le habría dado una cachetada, por lo que intervino la hermana de Medina, de nombre Ruth, para que el sujeto cesara en su agresión.

Después de las 18.30 Ruth se retiró de la vivienda. Otra vez, el denunciado comenzó a discutir, ocasión en la que tomó de los cabellos a su pareja y le pegó nuevamente una cachetada y luego un golpe en la cabeza.

Salvada por su hermana

En ese instante, regresó Ruth y estalló otro escándalo. Esta vez, "Muro" tomó un cuchillo tipo carnicero. La denunciante, temerosa por su vida, saltó por la ventana y arribó el personal policial, quien contuvo, redujo y esposó a "Muro".

Agobiada, la damnificada señaló a los funcionarios que no era la primera vez que sucedía ese tipo de escándalo. Agregó que su pareja anteriormente ya estuvo detenido por violencia de género y que teme por su vida y la de su hijo por nacer.

Según el informe médico, ante la Comisaría Comunitaria N°37 de Árraga (Silípica), Medina presentaba "lesiones curables en cinco días, salvo complicaciones".

Asimismo, los policías secuestraron un cuchillo y otros elementos vitales para la causa. La misma primero fue investigada por la fiscal Norma Matach y después, derivada a su par Cecilia Gómez Castañeda.

La Fiscalía realizó diversas medidas: le tomó declaración de imputado a "Muro", quien prefirió abstenerse, dispuso un riguroso informe socioambiental, más testimoniales, en especial de Ruth, la hermana de Medina y testigo clave de la joven embarazada.

Si el sujeto incumple medidas, adiós a la libertad y de nuevo tras las rejas

Ahora, Fiscalía y la defensa oficial, a cargo de Luciana Jiménez, acudieron a audiencia. En ella, la Fiscalía bregó por la continuidad de detención de "Muro", ya que aún restan cumplimentarse otras medidas trascendentes y nadie descartaba que el imputado fuese a condicionar a los testigos.

Por el contrario, la defensora juzgó que las pruebas más sustanciosas ya habían sido cumplidas, obtenidas e incorporadas al proceso, cuya última estación sería el juicio oral.

En ese contexto, señaló Jiménez, no había motivo alguno para que su representado siguiese privado de la libertad, ya que la Justicia misma tiene los recursos para garantizar a Medina que su ahora ex pareja no se convierta en nuevo riesgo a su seguridad.