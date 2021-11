Dos testigos de identidad reservada y un empresario prófugo, tensionan el millonario atraco a joyero

23/11/2021 - 00:18 Policiales

Tres semanas después del audaz y millonario atraco al joyero en Fernández, Robles, la policía cierra filas sobre el posible entregador y/o marcado- y nadie se atreve a descartar que los tres detenidos no fueran meros ejecutores del "cerebro", aún protegido por el anonimato.

El plan fue orquestado con antelación y ejecutado la noche del 1 de noviembre. La víctima resultó Kifha Alhederh, el escenario Belgrano y 27 de Abril, arterias en las que el joyero detuvo su camioneta EcoSport, mientras retornaba a su casa del B° Centro.

Un maleante con el rostro cubierto lo encañonó. Otros dos cómplices literalmente saquearon su transporte. Sabían perfectamente que llevaba $ 500.000 y joyas por un valor estimado en $ 2.000.000, deslizó un investigador.

Un intento de resistencia en Alhederh los alteró, tanto que uno de los asaltantes le disparó en la pierna izquierda y dejó en claro que no eran "rateritos" en busca de billeteras.

Merced a cámaras de filmación y al menos media docena de nombres de sospechosos, la policía "peinó" el submundo de Fernández y zarandeó a personajes vinculados a la venta de joyas, dólares y hasta a la usura.

El 3 de noviembre cayó preso Pablo Orlando Godoy, a quien la fiscal María Teresa Montes le atribuye cargos por "robo triplemente calificado en poblado y en banda". Godoy sería un hombre dedicado al rubro agrícola de Fernández, casado, con tres hijos. Según la policía, era amigo de la víctima.

Nuevos operativos

El 18 de noviembre, el personal de Robos y Hurtos de la Seccional 35 copó los barrios José Hernández y Campini. En menos de 20 minutos, los policías esposaron a dos presuntos secuaces y cómplices de Godoy, de apellidos Torres (48) y Lobos, de 49 años.

Les incautaron, más de $ 25.000, diez celulares, una computadora, una camioneta Amarok, una Surán y una motocicleta Motomel C150, al parecer comprados con el botín ya reducido, destacaron los voceros de la causa a esta redacción. Una encrucijada irresuelta por la policía era, todavía, cómo unir los eslabones de la larga cadena, con uno todavía prófugo. En efecto, la Justicia de Control y Garantías ya habría librado orden de detención en contra de un empresario, también domiciliado en Robles, pero su paradero anoche representaba un dilema colectivo.

Godoy era amigo y hacía negocios con la víctima

Al ser indagado, Godoy habría declarado que aquella noche iba a reunirse con el joyero. "Le llevé dinero por joyas que le había comprado. Él ya había sido asaltado y se encontraba herido.

A su lado se encontraba una mujer. "Me acerqué e intenté llevarlo al hospital. Llamé a la policía. Esperé hasta que llegaron la ambulancia y el patrullero", indicó el detenido.

El sospechoso habría desplegado una relación de amistad con el damnificado, tanto que hasta habrían compartido almuerzos en viajes hacia ciudad Capital, de acuerdo con lo destacado por las partes en la última audiencia.

Ronda de copas en busca de “mano de obra” delictiva

La investigación incluiría dos testigos de identidad reservada, según lo resaltan las actuaciones del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con la teoría que lleva adelante la defensa de Godoy, a cargo de José Antonio Azar, uno de los testigos habría revelado a la Justicia que el 29 de octubre compartió una ronda de copas en un bar, ocasión en que un individuo de apellido Montenegro habría comentado, ya con varias botellas de más, que andaba buscando "gente" para cometer un asalto.

El dato habría llegado a oídos de la policía, más aún porque el golpe al joyero fue consumado el 1 de noviembre. Otro testigo habría manifestado que conocía parte de la historia y citó dos apellidos: en la primera semana de noviembre mencionó a Torres, remisero, y Lobos, ligado al trabajo agrícola en el departamento Robles, enfatizaron los voceros.

Torres sería el remisero, en cuyo vehículo lo tres asaltantes escaparon tras perpetrar el atraco. Esa noche era "víctima", pero ahora se lo asumiría integrante de la banda.

Audiencia vital para Fiscalía, defensa y el grupo apresado

Fiscalía y defensa, al menos la de Godoy, destinarán sus energías y recursos para las dos semanas siguientes. Allí, en audiencia, Montes irá por la prisión preventiva, convencida de que se trató de una banda que puso en peligro al joyero.

A su vez, la querellante, Agustina Costas Mussi, sostendría que no se trató de un robo más, sino que el uso de un arma de fuego puso en claro que los maleantes estaban dispuestos a todo.

"Mi representado aún sufre las secuelas de un disparo en su pierna izquierda. La bala aún no pudo ser extraída y los médicos le adelantaron que demandará otras intervenciones quirúrgicas", ahondó Costas Mussi. "Subyace un potencial riesgo en el proceso", acotó.

Coautor o no

"Nuestro asistido no tuvo vinculación al hecho", adelantó Azar. "Godoy no fue coautor porque no tuvo ninguna participación en el hecho investigado", subrayó.

Hasta entonces, los tres individuos seguirán privados de la libertad. En estas semanas, la Fiscalía profundizará el proceso, a la espera de la información que atesora la decena de celulares secuestrados. Los efectivos son optimistas: intuyen que los celulares "hablarán".