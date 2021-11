''Una hija de Eduardo me agarró de los pelos, me tiró al piso, se le unió su ex y me hicieron de todo''

27/11/2021 - 02:18 Policiales

El fiscal de Frías, Alfonso Arce, citó ayer para ampliar su denuncia a la novia de un friense, tres días después de que la ex esposa del hombre y sus seis hijos la agredieran cuando ingresaron a la casa -de la que denunciaron habían sido echados- y expulsaron a la pareja.

Tras el grave incidente ahora la Justicia intenta pacificar a sus protagonistas. Una vía sería restricciones e impedimento de contacto, colectivos.

Habló la nueva novia de Eduardo

En diálogo con EL LIBERAL, Gisell (la novia de Eduardo, el padre de familia que supuestamente echó a su esposa y sus seis hijos de la casa para instalarla a ella) proveyó su versión. "La ex pareja de Eduardo se fue de la casa en el Bº Centro. Decidimos hacer una exposición sobre ese hecho y estábamos conviviendo (la nueva pareja) hace 20 días".

"Este martes comenzó todo con amenazas de todo tipo. Pensamos que no llegaría a tanto, hasta que ese día escuchamos un ruido afuera. Decidimos salir y ella (Claudia) tiró mi moto al piso. Saltaba arriba y después la rompió toda, con una piedra". Siempre según su versión, Gisell añadió: "Vine a la casa. Ella avanzó para golpearme y Eduardo la aguantó en el comedor para que no pasara…"

En esos segundos, profundizó, "pasó por la ventana su hijo de 18 años. Empezó a pegarme trompadas en todo el cuerpo. Como pude, le abrí la puerta a Eduardo para que sujetara a su hijo. También quiso mandarse la ex y Eduardo le cerró la puerta y le hizo agarrar un brazo".

Señaló que con ese brazo "la mujer sujetaba un cuchillo. Como sea, Eduardo se las ingenió para sacar de la casa al hijo. Me gritó: Salí por la ventana. Le hice caso, pero afuera me esperaba una de sus hijas de 19 años. Me agarró de los pelos. Ahí se unió la ex. Me tiró al piso. Y bueno, ahí me hicieron de todo ella me pegó en la cabeza y en un ojo con una piedra".

Según Gisell, "entre todos me pegaron patadas, me mordieron hasta que Eduardo los sacó de nuevo y pude correr hasta el frente de la casa de un vecino. Señor, también fueron para ahí, se metieron y salí corriendo y me metí en otra casa. Cerré la puerta con llave hasta que llegó la policía. Después, delante de la policía me siguieron pegando. Me robaron el celular y la billetera, me rompieron la moto y los anteojos. Fue todo muy feo".

Ya con los policías imponiendo el orden, las mujeres fueron conducidas al Hospital Zonal. "Me pusieron en la misma sala y me siguieron amenazando hasta la madrugada", enfatizó Gisell.

Ante semejante polvorín, el fiscal instalaría también un botón antipánico, al menos para la nueva pareja de Eduardo. Gisell declarará el lunes y luego, Claudia.