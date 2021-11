Se define la suerte de la mujer denunciada por su su ex por dañarle el auto

28/11/2021 - 01:54 Policiales

La Justicia bandeña resolverá esta semana el futuro inmediato de una mujer detenida, acusada de destrozarle el auto a su ex pareja, un cabo de la policía provincial.

De apellido Barraza, la mujer fue detenida el 15 de noviembre pasado tras ser denunciada por su ex pareja, según la investigación a cargo del equipo fiscal que imputó a la sospechosa por "lesiones, daños y amenazas".

Según el policía, aquella siesta, Barraza arribó a la casa de su ex de apellido Cosmea, en el Bº Gambetti. Desde afuera de la vivienda habría comenzado a gritar: "Déjame entrar a la casa, vamos a hablar, meta, meta déjame pasar".

Ingreso abrupto

El funcionario abrió la puerta y Barraza lo habría empujado y sin autorización, habría entrado a la vivienda. La denuncia dice además que uñó a Cosmea en el brazo derecho. "¿Dónde está? ¿A ver, dónde está la otra? ¿Dónde están los preservativos?", habría vociferado.

Al confirmar que no había nadie en la vivienda, Barraza habría salido de la casa y comenzó a arrojar ladrillos hacia el automóvil del policía. "Ya vas a ver, te voy a hacer la vida imposible hdp. Te voy denunciar por todos lados, así te vea hecho un infeliz, por todo lo que me has hecho". Como Cosmea vive cerca de la policía, corrió a pedir ayuda a sus pares.

Pericias psicológicas

Diez días después, la Fiscalía habría cumplido con las medidas más inmediatas. Indagó a Barraza, ocasión en que habría dejado entrever que el policía no se hizo cargo de los gastos que demanda la alimentación, crianza y educación de dos hijos que tienen en común.

Sin embargo, el tenor de la investigación se focalizaría hoy en su acción: ello le habría sido informado ya a la defensa, a cargo de Mirko Slamich.

Voceros judiciales deslizaron que esta semana se realizará una audiencia, en cuyo transcurso Slamich instaría a la excarcelación de Barraza, quien permanece alojada en la alcaidía de la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 5.

Una variante no descartada es que la imputada sea reintegrada a su hogar, ya sea por excarcelación o domiciliaria, por ser madre de dos niños.

Sin embargo, cualquiera de las dos salidas -a cargo de un juez de Control y Garantías- estaría supeditada a duras reglas de conducta: "restricción, impedimento de contacto, pago por los daños causados" y una revinculación de padre e hijos, pero a través de un tercero.