El desgarrador testimonio de una vecina que intentó salvar a Lucio: "Le toqué las manitos y vi que estaba helado"

Una vecina de la ciudad pampeana de Santa Rosa que realizó tareas de reanimación al cuerpo de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado el pasado viernes, contó qué sucedió el viernes pasado.

“Nunca pensé que iba a estar delante de una asesina”, contó Haydée en declaraciones, cuando se encontró con la imputada Abigail Páez (27), la novia de Guadalupe Expósito Valenti (24), madre de Lucio y también presa por el homicidio.

“Ese día estaba haciendo la comida, estaba con mis dos nietas y sentí gritos. Me asomé por la ventana y vi una mujer con un nene en los brazos. Un vecino salió, le preguntó qué pasaba y la mujer dijo ‘ayudame, ayudame que se me muere’”, contó la mujer.

La vecina dijo que cuando la vio con el niño en brazos y pidiendo ayuda le preguntó qué había ocurrido y la acusada le contestó: "Yo salí cinco minutos y cuando volví la casa estaba revuelta y el bebé estaba tirado en el patio.”

Todo sucedió en la puerta del Centro de salud del barrio, ubicado a solo 200 metros de la casa donde vivía Lucio. “Lo vi que estaba pálido, le toqué las manitos y vi que estaba helado”, explicó Haydée, sobre el estado del niño.

“Ella me agarró del brazo y me dijo que la ayudara por que se le moría el hermano”. En este sentido, la vecina aclaró que quien llevaba a Lucio en brazos “no decía que era su hijo, decía que era su hermanito”.

“Le dije que la salita estaba cerrada y que vaya a la Policía, que ahí la podían ayudar. Fue corriendo y ahí le dijeron que no podían ayudarla y llamaron a la ambulancia, pero llegó tarde”, contó Haydée.

Sin embargo, la mujer explicó que los policías presentes en el lugar se negaron a trasladar a la víctima hacia el hospital de la zona.

“Que no mienta la policía que estaba acá”, condenó la vecina y agregó: “Ellos dijeron que le habían hecho respiración boca a boca, pero no hicieron eso, lo hizo mi vecino. No lo tocaron, ni se arrimaron”.

En esas circunstancias, los vecinos del lugar trasladaron a la joven y al niño al Hospital Evita donde finalmente falleció como consecuencia de la golpiza recibida.

“Hicimos todo lo posible, el nene respiró, iba respirando y murió en el hospital”, apuntó. “A la media hora vino la mamá (de Seba, el vecino) a avisarme que el nene había fallecido”, recordó la vecina.

Sin embargo, Haydeé aportó un último detalle: “La mamá (de Lucio) en vez de quedarse en el hospital le pidió a la mamá de Seba que la trajera porque tenía que estar urgente en la casa”.