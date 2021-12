"Hackearon mi cuenta, vendieron los dólares e hicieron transferencias"

04/12/2021 - 02:57 Policiales

Una odontóloga santiagueña, Macarena Vera, denunció que desconocidos hackearon su celular, ingresaron a su cuenta bancaria, le vendieron los dólares que tenía ahorrados y luego transfirieron la plata a una cuenta cuya titular reside en Buenos Aires.

En diálogo con EL LIBERAL, la víctima manifestó que la maniobra fue cometida el 18 de noviembre cuando recibió un mensaje a través de la aplicación WhastApp —con foto de perfil del logo del Banco Hipotecario— en el que le preguntaba si había vendido sus dólares.

"Al ver eso, sin responder inmediatamente ingreso a mi Home Banking y descubro que mis ahorros en dólares habían sido vendidos y que la plata de esa venta había sido transferida a una cuenta bancaria de una mujer", expresó la víctima.

Según contó Macarena, días previos a ese hecho había recibido mensajes —tanto a través de whastApp, como su correo electrónico—, pero "yo nunca los abrí porque siempre tuve temor de ser víctima de una estafa".

"Ellos antes me habían mandado un mensaje, de un número con característica de Buenos Aires, donde me pedía que revalidara mi cuenta, pero no accedí. Cuando descubrí que la plata no estaba y que habían hackeado mi teléfono fui a Delitos Económicos y realicé la denuncia", expresó Macarena quien además indicó que "esta cuenta nos dieron desde el Circulo Odontológico en el año 2014".

La víctima sostuvo que al ver que su causa judicial no avanzaba "investigó" por su cuenta: "A través de la transferencia que realizaron logró localizar a la titular de la cuenta que tiene una billetera virtual y es de Buenos Aires. Le informé a la policía hasta su dirección, pero nadie hizo nada", sentenció.

Macarena expresó además que desde la entidad bancaria no tuvo respuestas favorables: "desde el Banco Hipotecario, donde también hice denuncia, me dijeron que ellos no tenían ningún tipo de responsabilidad ya que el código de transferencia fue accionado desde mi celular".