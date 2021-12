Hackearon la cuenta de una profesora de Economía y le sustrajeron más de U$S 4.000

05/12/2021 - 01:20 Policiales

Las estafas virtuales desde cuentas bancarias no cesan. Esta vez la víctima fue una profesora de Economía, quien denunció que delincuentes virtuales ingresaron a su cuenta y extrajeron todo el dinero que ella tenía. Le robaron más de 800.000 pesos, entre esa moneda y dólares.

Roxana González dialogó en exclusiva con el Diario EL LIBERAL y contó que la maniobra fraudulenta fue descubierta el pasado 17 de septiembre cuando ingresó a su cuenta del Banco Hipotecario y observó que todos sus ahorros habían "desaparecido".

"El día 16 yo realizo una transferencia y cierro todas mis cuentas. Ese día yo hice mi vida normal, no recibí ninguna notificación hasta que el día siguiente me llega un mail, donde me dicen que tenía que actualizar los datos", expresó la profesora de Economía.

Luego, continuó: "Cuando veo esos correos ingresó a mi cuenta, sin abrir nada de lo que me habían mandando porque soy muy cuidadosa con eso, descubro que toda mi plata ya no estaba. Tenía 11.000 pesos argentinos y cerca de 4.460 dólares".

Al advertir la estafa Roxana no dudó en presentarse en la policía: "Fui a Delitos Económicos hice la denuncia. Mostré el número de cuenta al que fue transferida la plata, la cual pertenece a una mujer que vive en Santa Fe, pero es de nacionalidad brasileña".

El peregrinar de Roxana sobrevino cuando fue a pedir ayuda en el banco. "En el Banco Hipotecario directamente me dijeron que yo tenía la culpa. Te hacen sentir una ignorante, porque te dicen que vos diste la contraseña, que te olvidaste en algún lado abierta como si la culpa fuera tuya y no de ellos que son quienes deberían cuidar los intereses de sus clientes", sostuvo.

Además explicó que obtuvo respuestas del banco casi un mes después de haber realizado la denuncia penal. "Hice una denuncia en Defensa al Consumidor donde fuimos a una audiencia de conciliación, pero no llegamos a ningún acuerdo porque ellos se mantienen en la misma postura de que la culpa es mía. Ellos sostienen que me mandaron mails avisándome de las 12 transferencias que hicieron para sacar mi plata, pero no fue así".

También realizaron un préstamo de $264.000 de una tarjeta y lo transfirieron a una cuenta en otra entidad bancaria, pero esa plata no la pudieron sacar.