Dictan prisión preventiva para Manuel Manfredi y rechazan todos los planteos de su defensa

08/12/2021 - 00:03 Policiales

"Debemos considerar que entre autor y víctima no hay un pacto de silencio, sino una imposición de silencio a fuerza de cualquier tipo de violencia…", subrayó la jueza de Control y Garantías, Cecilia Vittar, al dictar la prisión preventiva para Manuel Domingo Manfredi, un entrenador de básquet al que se le atribuyen vejaciones sexuales en perjuicio de siete niños.

La jueza Vittar notificó su resolución a las partes: fiscales, Erika Leguizamón y Jésica Lucas; querellantes, Macarena Barrionuevo y Gabriel Coronel Chalfón y la defensa, a cargo de César Barrojo.

El escándalo se originó con la denuncia de Rafael Uriel Grasso, quien en julio acusó a Manfredi de abusarlo entre los 6 y 10 años. Asistido por Barrionuevo y Coronel Chalfón, el joven desandó su historia y atribuyó a su entonces entrenador de básquet infantil diversos abusos y con múltiples escenarios.

Luego, otros seis hombres refrendaron sendas denuncias y desnudaron el presunto modus operandi de Manfredi: trasladaba a sus víctimas en bicicleta, las acosaba, les regalaba cosas (zapatillas) y hasta los favorecía en el deporte, siempre y cuando cediesen a sus supuestas bajezas.

Cayó preso en agosto y la fiscal Jésica Lucas le enrostró imputaciones por "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser encargado de la educación y la guarda"; "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por educación y guarda" y "corrupción de menores en concurso real de delitos".

Análisis de la magistrada

En su extensa resolución, la jueza desestimó todos los planteos de la defensa: "No a la nulidad de detención (del 10 de agosto del 2021); no a la prescripción; no al sobreseimiento y no al cambio de calificativa". Para la jueza, los presuntos hechos se habrían desarrollado entre los años 1987, 1996 y 2014. Fue de forma frecuente y reiterada, indicó Vittar.

"El denunciado era mi profesor. En una ocasión me llevó cerca de Gendarmería. No había nadie, se desnudó y me hizo desnudar; comenzó a tocar mi cuerpo", manifestó Grasso al denunciarlo.

Otra presunta víctima indicó que vivió su pesadilla entre los 7 y 16 años. "Sufrí muchísimo acoso desde el primero al último día. Me daba revistas porno para que vaya al baño. A los 12 años íbamos en tren (muchos niños). Desperté y él estaba tocándome los genitales", enfatizó.