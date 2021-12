Excarcelan al “Cordobés”, tras atacar a tiros a un vecino por echarlo de un “tercer tiempo” en Frías

08/12/2021 - 00:08 Policiales

La Justicia de Frías fijó distanciamiento mínimo de 200 metros para el "Cordobés", 17 días después de que atacara de un tiro de rifle a un friense, durante un confuso tercer tiempo deportivo en el Bº La Laguna.

Así lo resolvió ayer la jueza de Control y Garantías de Frías, Roxana Cejas Ramírez, al excarcelar a César Espeche, el "Cordobés", un mecánico de la zona, quien ingresó al comercio acompañado por un remisero de apellido Lizarde.

Según testigos, el "Cordobés" y Lizarde deseaban acompañar a un grupo de conocidos que preparaban un asado de tercer tiempo. Ofrecieron dinero, pero los rechazaron porque no conocían al "Cordobés". En pleno intercambio de insultos, el "Cordobés" habría sido derribado de una trompada por Omar Ezequiel Medina, quien lo instó a que se fuera del lugar.

El "Cordobés" se puso de pie y amenazó: "Ya voy a volver y te voy a c... a tiros". Luego regresó con un rifle calibre 22 y disparó al glúteo derecho de Medina, quien acabó hospitalizado. El "Cordobés" escapó, pero fue detenido menos de 24 horas después. El fiscal Alfonso Arce lo imputó por "abuso de armas" y requirió ayer que le sea dictada la prisión preventiva. Por el contrario, la defensa pidió la excarcelación.

Finalmente, la jueza otorgó la excarcelación al "Cordobés", basado en un conjunto de reglas de conducta: no acercarse a la víctima, ni a sus amigos o familiares; y no recurrir de nuevo a un arma de fuego, etc.