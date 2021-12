Escándalo entre un cadete y su expareja termina con ella herida y atacada por un perro

08/12/2021 - 16:30 Policiales

Un cadete del Bº 750 Viviendas Siglo XXI fue detenido el fin de semana, tras un confuso incidente en cuyo transcurso su expareja terminó lesionada y con magullones por ataque de un perro.

Separados hace más de dos años, Ornela se habría trasladado a la casa de su ex, Ceferino, ubicado a siete cuadras de la suya, según la investigación a cargo de la fiscal Cecilia Gómez Castañeda quien lo imputó por "lesiones leves calificadas".

El incidente estalló el viernes y el joven fue apresado el sábado último. De acuerdo con las fuentes, la denunciante fue a la vivienda de Ceferino a reclamarle "por qué él hablaba mal de mí y de nuestro hijo. Sus amigos me llamaron para comentarme", subrayó Ornela, quien no obtuvo respuestas satisfactorias. Ceferino y su familia la habrían expulsado del inmueble. "Después, él trajo un perro ovejero alemán y me mordió las piernas", amplió la joven. "Me tomó del cuello y me ahorcó, me rasguñó los brazos y con un cable me azotó también en los brazos", profundizó.

Luego, Ornela se trasladó a la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 5 e interpuso la denuncia.

Con tamaño escenario, Ceferino fue indagado ayer por la fiscal, pero la defensa prefirió el silencio. "Vamos a analizar con detenimiento lo sucedido, ya que en la práctica la denunciante fue quien se trasladó a la casa de mi asistido. Como siempre, a cuestionar aspectos de su vida ya no de la incumbencia suya", señaló su abogada, Nuria Analía Kippes. "Hay que destacar que él también tiene lesiones porque fue un escándalo mayúsculo", enfatizó.