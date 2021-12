Cordobés "remató" los perfumes de santiagueña para costearse su fuerte apego al alcohol

09/12/2021 - 02:47 Policiales

La Justicia detuvo a un cordobés, cuya ex pareja santiagueña le atribuye reiterados malos tratos en "La Docta", al extremo de seguirla también hacia su nueva casa en Ojo de Agua, profundizar las agresiones y robos de bienes que vendió para financiar su fuerte apego al alcohol.

Se trata de Daniel Fernando Andrada, de 33 años, a quien la fiscal Andrea Juárez envió a un prudente encierro, después del último ataque físico a su ahora ex pareja, María Soledad Calderón (39) por quien lo imputó por "lesiones leves calificadas por el vínculo, daños y amenazas".

Según la denuncia en Seccional Nº 31, el 28 de octubre a las 19 la pareja se encontraba en su casa. Daniel comenzó a insultar a María Soledad y amenazarla de muerte. "Me pegó una trompada en el rostro y golpeó mi celular contra el piso. Lo recogió y se fue la casa. Volvió horas después borracho", declaró la víctima. Ella también se retiró. Al día siguiente, María Soledad retornó y descubrió ropa revuelta y la desaparición de unos perfumes que guardaba para la venta.

Refrendó la denuncia. Conducida ante el médico, éste diagnosticó "Edema y hematoma en formación en pómulo izquierdo y diez días de curación". El 29 de octubre la jueza de Género, Cecilia Laportilla, ordenó su detención.

"No tenemos hijos en común. En el último hecho, él le pegó a mi nena de 6 años y de ese hecho no denuncié", señaló María Soledad al ratificar su presentación. "En Córdoba me trataba igual y tiene dos causas por violencia de género", acotó.

"Cuando vine a Santiago me siguió y ME amenazó. Me dijo que él no se iba a ir y que iba a venir conmigo, que si no estoy con él no estaré con nadie y eso fue siempre desde que estoy con él", ahondó María Soledad. "Me roba y se va todos los fines de semana. Me roba todo lo que pueda vender, por lo que ya no soy dueña de comprarme nada", subrayó.