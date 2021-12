Juzgarán a un adolescente por intentar asesinar a dos hombres en la misma madrugada

12/12/2021 - 02:12 Policiales

Un joven será juzgado próximamente, sospechoso de atacar con un machete -en la misma madrugada- a dos vecinos del B° Autonomía, uno de los cuales resultó un canillita y ex campeón provincial en motocross.

Luis Nahuel Riveros (17 años), del B° Santa Rosa de Lima, despertó el 29 de mayo pasado y salió a la calle armado con un machete. En un neto día de furia, el individuo envió al hospital al canillita Ernesto Manuel Moyano y posteriormente a Héctor Corvalán.

"Homicidio en grado de tentativa" en perjuicio del canillita y "robo agravado en grado de tentativa, lesiones leves y violación de domicilio, violación al artículo Nº 205 del Código Penal todo en concurso real", son los cargos en perjuicio de Corvalán, de acuerdo con la investigación de la fiscal Celia Mussi.

Primera víctima

Según el proceso, aquella madrugada, a las 6.30, Riveros habría interceptado al canillita "y lo atacó con un machete con la intención de matarlo. No logró su cometido atento a que la víctima pudo evitarlo solicitando ayuda", afirmó Mussi en audiencia.

"Pasé en bicicleta por una cliente de calle Santiago Maradona. De repente siento un ruido de atrás. Veo a una persona como a 30 metros y otra inesperada casi a 2 metros", declaró Moyano. "Le pregunté, '¿qué te pasa? Vete porque no tengo un peso, apenas ando trabajando. Entonces subo a la bicicleta... Me tiró primero cuatro machetazos. Creo que me tropecé con una rueda de la bicicleta y me caí. Ahí el tipo me pegó con la parte plana del machete en la espalda y en el hombro izquierdo y me lo sacó. Justo apareció una moto y el delincuente me dijo, no te robo la bici de lástima", ahondó Moyano. "Ahí nomás me tiró otros machetazos que pude esquivar. Esa moto volvió y el tipo se fue", resumió el canillita.

Nuevo ataque

Riveros huyó y fue en busca de otra víctima. Cerca de las 7.30 "ingresó al domicilio del ciudadano Héctor Corvalán", añadió Mussi. "Portando un machete le exigió la entrega de dinero y ante la negativa se abalanzó sobre su humanidad y le provocó lesiones en sus manos. Intervinieron varios vecinos en auxilio de la víctima" y Riveros se dio a la fuga.

Finalmente, el adolescente se refugió en su casa, pero la policía lo identificó con rapidez. Merced a orden de allanamiento refrendado por la jueza de Control y Garantías, Cecilia Vittar, Riveros cayó preso a los pocos días. Le fueron secuestrados, un machete con hoja de 48,5 cm, una campera y un pantalón que llevaba puestos esa mañana.