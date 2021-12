Lucio Dupuy: esperan información que podría cambiar el futuro de las acusadas

12/12/2021 - 12:02 Policiales

Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio Dupuy, y su pareja, Abigail Páez, están acusadas de asesinar al nene de 5 años a golpes, en La Pampa. Además, según lo que arrojó la autopsia, fue víctima de golpes, quemaduras, mordeduras y abuso sexual.

La defensora oficial de Páez, María Silvina Blanco Gómez, se refirió a los nuevos datos que podrían esclarecer un poco más la situación del 26 de noviembre, día del asesinato.

“Estamos a la espera de la apertura de una cámara de seguridad cercana al domicilio que podría darnos un poco más de precisión al respecto”, deslizó la magistrada.

Con este video, la Justicia podrá esclarecer si era Páez la única que estaba con Lucio antes de llevarlo a la salita médica. O si, por el contrario, ambas permanecían en el departamento cuando fue golpeado hasta su muerte.

Los horarios de las cámaras serán información fundamental, ya que en un momento las dos se retiraron y sólo Páez volvió a ingresar.

La convivencia en la cárcel de San Luis

“Tienen una hora de esparcimiento para tener contacto con la luz del día. Por lo que me ha sido informado allí también están alejadas del resto. En el espacio común permanecen con la celda abierta y luego, en los horarios que el Servicio Penitenciario dispone, las puertas se cierran y están solas”, precisó Blanco Gómez.

El horario de visitas es de 9 a 13 y cuentan con el mismo régimen que el resto de las reclusas, a pesar de que aún no les dictaron la prisión preventiva. “La mamá de Abigail (Érica Frydlender) pudo viajar y verla. La notó bien. Todavía no he tenido un contacto profundo con ella, sólo un contacto personal cuando fui notificada por la detención de ambas”, dijo la abogada.

“Pueden comunicarse con sus familias, más teniendo en cuenta que están lejos. También poseen una hora para esparcirse. Pueden estudiar, trabajar. Es decir, en principio si el Servicio Penitenciario lo permite no hay ningún problema”, remarcó.

El pedido del padre de Lucio

El tema de la comunicación generó un pedido por parte de la defensa de la familia de Lucio. El juez de control, Néstor Daniel Ralli, fijó una audiencia para mañana con el propósito de revisar las condiciones de ambas dentro del penal.

José Aguerrido, abogado del papá de Lucio y sus abuelos, solicitó tal mediación para intensificar un pedido que tiene que ver con el día a día de Espósito Valenti y Páez. “Vamos a discutir una petición de la parte querellante: ellos exigen que las mujeres no puedan hablar entre sí”, confirmó Blanco Gómez.

El crimen

El viernes 26 de noviembre pasado, Lucio Dupuy falleció a causa de los golpes que recibió en la cara y el cuerpo. El nene sufrió diversos traumatismo y murió por una hemorragia interna.

La autopsia entregada al equipo de fiscales constituidos especialmente para investigar el crimen indicó que Lucio tenía lesiones de reciente y antigua data, entre ellas golpes, quemaduras y mordeduras. El informe también demostró que el menor había sido víctima de abuso sexual.