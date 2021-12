Denuncian que fraguaron documentos en Santiago por millonaria “estafa” con 130 vacunos, en Salta

16/12/2021 - 00:09 Policiales

Un fiscal de Rosario de la Frontera, Salta, investiga la denuncia de una empresa chaqueña, que salpica a dos santiagueños, envueltos en una presunta estafa cercana a $ 5.000.0000 con la venta de 130 vacunos, mediante documentación que habría sido falsificada en Pozo Hondo, Jiménez.

El fiscal es el doctor López Ibarra, quien recibió la denuncia de la empresa Agrocomercial Andresa SRL con sede en Corrientes, pero con campos en Formosa y Chaco.

En diálogo con EL LIBERAL , Cristian Samite, hijo de Rubén Samite, propietario, reveló que la operación fue realizada en Salta, pero que todo arrancó en Santiago del Estero. Asegura que en Pozo Hondo, Jiménez, el Senasa le habría entregado el Documento de Tránsito Electrónico, la guía o certificado oficial, que funciona como un DNI de la carga, pero que ese documento era falsificado.

Comisionistas o peones

La operación de venta de los 130 vacunos incluyó la participación de dos "comisionistas" de Nueva Esperanza, Pellegrini. Lo que el fiscal intenta develar es quién es quién en la trama, ya que ahora los comisionistas dicen ser simples peones contratados por un tercero.

El vendedor de los 130 vacunos sería un salteño de apellido Scaraffia, quien llamó a los compradores para la entrega de los animales y el correspondiente pago.

La operación se concertó el martes 7 y el miércoles partieron los camiones con los vacunos. Todo salió a la luz porque el Senasa de Salta hizo un procedimiento en la ruta 81 y 34, en un lugar llamado Senda Hachada y allí los funcionarios advirtieron que la documentación era apócrifa.

"Los animales fueron decomisados, llevados a Salta y al parecer sacrificados este lunes. Según el Senasa, no reconoce propiedad real a la carga y la consideró un riesgo sanitario. Bajo ese fundamento, los animales habrían sido sacrificados", ahondó Samite.

"Fue el vendedor local quien nos estafó, a sabiendas que nos iban a decomisar los animales porque nos había dado un DTE falso. Es decir, si no era en Senda Hachada en el cruce de las rutas 34/81, sería en nuestro propio campo. Este hombre, Scaraffia, a quien le pagué en persona el dinero, ahora alega no conocernos", ahondó.

"Scaraffia no está registrado en el Senasa porque no tiene stock de ganado. Ergo, no era de su propiedad lo que nos vendió. Cuando detuvieron los camiones en la ruta 81 no quiso defender lo que nos había vendido, dejando que el Senasa mandara a sacrificar los 130 animales, de los cuales 32 terneros -en perfecto estado sanitario- fueron cremados, o al menos eso nos dijeron", profundizó consternado a EL LIBERAL el ganadero denunciante.

Scaraffia habría culpado a los dos “comisionistas” y uno devolvió $ 35.000

Las partes ayer se habrían reunido en los tribunales salteños en audiencia de mediación, pero sin solución alguna. La firma denunciante quiere el reintegro de los casi $ 5.000.000 y Scaraffia culpó a los santiagueños.

Uno de los dos "comisionistas" ya devolvió los $ 35.000 recibidos y deslizó parte de la trama de la historia oculta. Según su entorno, sería un simple hachero que quiso "hacer unas monedas". Dijo que ignoraba si los papeles eran buenos o malos y sugirió que apunten hacia los cerebros de la maniobra.

Siempre según la incipiente investigación, la operación incluyó dos pagos por $ 35.000 a los dos "·comisionistas" y más de $ 275.000 para él o los responsables de lo documentación al parecer falsificada en Pozo Hondo, lo cual generaba escozor entre los autores de la maniobra, al cierre de esta edición.

Ocurre que pese a que la denuncia por estafa recayó en un fiscal de la Justicia ordinaria de Salta, trascendió anoche que podría avanzar otra presentación ya en el fuero federal.

La última palabra la meditaban los abogados denunciantes, Diego Protti y Fernanda Massara. Ellos trabajaban con sus tiempos, pero la negativa de Scaraffia a devolver los casi $ 5.000.000 agravaba todo.

“Ruta” del documento trucho y Pellegrini

Los cimbronazos del proceso ya habrían causado secuelas que podrían ampliar el número de sospechosos. El fiscal indaga en la estafa, pero también en la ruta del documento falsificado en Pozo Hondo.

Trascendió de fuentes judiciales que el documento original fue fechado en el 2020, mediante una operación efectuada en el departamento Pellegrini.

Interesaría sobremanera al fiscal la técnica utilizada y cómo apareció el documento en Pozo Hondo respaldando una venta de casi $ 5.000.000 que acabó con el secuestro de toda la carga; después sacrificada, por requerimiento del propio Senasa. Los procedimientos se habrían cumplido ayer en la provincia de Salta y estiman que continuarían con los otros eslabones de la larga cadena.