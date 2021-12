Una mujer denunció a instructor de gimnasio por abusar de su hija

16/12/2021 - 00:29 Policiales

Desesperada por el calvario que vive desde hace más de un año, una mujer del Bº Borges se presentó en la redacción de EL LIBERAL y contó que realizó una denuncia penal en contra de un instructor de un gimnasio de 36 años, por abuso sexual en perjuicio de su hija de 15 años.

"Ya no sé a dónde más recurrir ni qué hacer para ayudar a mi hija, comenzó diciendo María (nombre ficticio) quien contó que la adolescente mantiene una relación de pareja con el acusado, "que es mucho mayor, ella es una menor".

"Comenzamos juntas yendo a gimnasio de esta capital. Después por razones de trabajo yo dejé de asistir, pero mi hija siempre fue. Ahí él comenzó a aproximarse a ella y ahora mi hija está completamente manipulada por él", explicó en medio de una crisis de llanto. María confió que la adolescente "accede a todo lo que él le pide. La maltrata. La hace trabajar por horas en su gimnasio y a cumplir la función de instructora. Mi hija ni siquiera terminó la secundaria".

Sostuvo que su hija la amenazó diciéndole que se mataría si ella no aceptaba que su "pareja" se quedara a dormir con ella en su casa. "Accedí porque no podría vivir con la culpa si mi hija se mata. Muchas veces me golpeó, pero jamás le levanté la mano por temor a que se vaya de mi casa", indicó.

Además expresó que la menor fue entrevistada en Cámara Gesell, por orden de la Dra. Cecilia Larred, y allí negó tener un vínculo con el instructor, quien le habría enseñado qué decir. Según contó la mujer, sobre el sujeto ya existen otras denuncias.