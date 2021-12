Aseguran que la madre de Lucio Dupuy y su novia "están de vacaciones" en la cárcel

16/12/2021 - 14:25 Policiales

Magdalena Espósito Valenti (24), la madre de Lucio Dupuy acusada junto a su novia Abigail Páez (21) de haber matado a golpes al niño, rompió el silencio en una audiencia judicial por Zoom para cuestionar a su ex marido y padre la víctima.

El abuelo del chico criticó esa actitud de la imputada y dijo que las dos "están de vacaciones" en el Complejo Penitenciario 1 de la capital provincial de San Luis, donde llevan casi un mes detenidas.

"Encima se dan el lujo de agredir a mi hijo, diciendo que el papel de víctima no le queda bien. Destrozaron una familia de bien”, aseguró Ramón Dupuy.

"Están de vacaciones en la cárcel”, continuó.

“Están solas, durante el día están juntas, con teléfono para comunicarse con los parientes, teléfonos para comunicarse con abogados. Pedimos que no pudieran mantener el diálogo pero el pedido fue tajantemente rechazado", añadió.

La familia Dupuy también evaluaba demandar al Estado por la situación de la custodia de tu hijo. “Tuvimos muchas idas y venidas con la Justicia pero siempre tuvo la razón la mamá, yo lo pude ver solo dos veces en el último año. La jueza de Familia y Menores de General Pico, Ana Pérez Ballester, revocó la tenencia al padre dijo que no iba a estar mejor con nadie que con la madre y un año después me lo traen muerto. Todavía no sé por qué. Todos los organismos fallaron, pero una persona, que es responsable, se lo entregó a la mamá", criticó.

”Las dos lo mataron. Pena máxima. Que paguen lo que hicieron. Lo que dice la autopsia es más aberrante de lo que se sabe: ¿por qué tanto ensañamiento? Si hay perdón, que Dios las perdone. Nuestra familia no, no hay perdón”, concluyó.