Tribunal concede el cese de prisión al ex policía Pablo Carrasco por brutal crimen de Estela López

20/12/2021 - 23:45 Policiales

La Cámara de Apelaciones concedió ayer el cese de prisión al ex policía Pablo Carrasco, detenido el 19 de diciembre del 2017 sospechado de asesinar a la empresaria Estela López, cuyo cuerpo fue hallado en un charco de sangre la noche del 23 de diciembre del 2015.

Con las firmas de los vocales, Sandra Generoso y Raúl Romero, el alto cuerpo hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Carrasco, Eugenio Chavarría. El letrado objetó la resolución del 7 de septiembre del 2020, mediante la cual el juez rechazó el cese de prisión y, a la par, dispuso la prórroga de la prisión preventiva por un año.

Esa decisión fe revocada en la víspera. Por ende, a primera hora de hoy los abogados Chavarría y Antenor Ferreyra pedirán ante un juez de Control y Garantías la libertad del ex funcionario.

Fundamentos del alto cuerpo

En su resolución, el tribunal habría subrayado "que no escapa al Tribunal que la idea de Justicia impone que el derecho de la sociedad de defenderse contra el delito sea conjugado con el derecho del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro, procurándose así conciliar el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente".

Sin embargo, aclaró, "es precisamente esa idea de justicia y de apego a lo que la Ley dice y ordena - y no una interpretación sobre la intención del legislador - lo que justifica considerar" que Carrasco lleva detenido un tiempo excesivo. Con ello, instó a preservar "la garantía de la libertad personal y el principio de inocencia de los ciudadanos, que es la piedra angular de nuestro régimen republicano de gobierno".

La caída del Carrasco

La detención de Pablo Carrasco fue propiciada por la colaboración del perro "Alcón", que trabajó con sus adiestradores y policías federales durante 48 años: en casa de la víctima, en la de Carrasco y en su automóvil Regata, secuestrado en la vieja terminal de Pedro León Gallo.

En la primera jornada, los policías habrían descubierto un cortaplumas enterrado y una bala 9 mm, idéntica a otra que se descubrió en la tapia que hacía de medianera con una cochera.

En el coche, "Alcón" habría olfateado el vestido que Estela López llevaba puesta el 23 de diciembre, señalaron los voceros.

Luego, el animal recorrió el habitáculo y se apoyó en el asiento del conductor, donde habría intentado escarbar en él. Para los policías, obró de "marcación positiva". También "marcó" el apoya cabezas y el asiento del acompañante. Después, se incautó un pequeño mechón de cabello. "Alcón" olfateó la navaja incautada y "marcó" de nuevo el asiento del chofer. Carrasco fue procesado en agosto del 2020 y su defensa intentará hoy reintegrarlo a la sociedad.

Para los investigadores, el supuesto móvil del macabro fin de la empresaria sería pasional-sexual

HORROR: Estela López de Auad fue asesinada el 23 de diciembre del 2015 de 21 puñaladas en su casa de San Martín casi Moreno. Según la autopsia, la víctima tenía casi 30 heridas punzocortantes, costillas fracturadas y un hematoma en el rostro. Descartan la hipótesis del robo como móvil.

PASIONAL-SEXUAL: Los investigadores juzgaron que el asesinato conlleva el neto destello de un crimen pasional-sexual. Por ejemplo, los funcionarios de psiquiatría concluyeron que se trataría de un despechado, sin distinción de sexo, ni edad.

RUTINA: El 22 de diciembre, Estela habría alterado su rutina: apagó su celular entre las 21.30 y 22. Su entorno la notaba atemorizada. En la mañana del 23, se habría despedido de su entonces "pareja". Posteriormente, fue a comprar ropa en un local céntrico. En la siesta fue ultimada y en la noche, su hijo la halló sin vida.

OFENSIVA DE LA DEFENSA: Una semana atrás, la defensa pidió permiso especial para que Carrasco fuese beneficiado con la domiciliaria, ya que sus padres son enfermos. En octubre del 2019, la defensa solicitó falta de mérito, pero ello fue desestimado. En julio del 2020 fue procesado. Sus abogados apelaron e instaron al cese de prisión. En agosto del 2020 le fue rechazado y prorrogada la preventiva. Otra vez apeló la defensa. Con planteos aún sin resolver, la Cámara revocó ayer la resolución judicial inferior y, en su lugar, concedió a Carrasco el cese de prisión. La defensa lo planteará hoy ante la jueza de Transición, María del Huerto Bravo Suárez.

DICIEMBRE 2021: El adiestrador de perros Marcos Herrero fue detenido en Viedma, por decisión del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Ya fue conducido a suelo mendocino, sospechado de "manipular evidencia del caso Viviana Luna, la mujer desaparecida en 2016 en Potrerillos".

Herrero también intervino junto a sus perros en dos casos en Santiago del Estero: Marito Salto y Estela López. Para la Fiscalía, Herrero habría adulterado unos restos óseos tras un rastrillaje privado que hizo en Potrerillos al ser contratado por la familia de Viviana Luna.