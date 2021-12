Gendarme amenazó a pareja: "No me cuesta nada pegarte un tiro"

20/12/2021 - 23:49 Policiales

Una mujer del barrio Sargento Cabral solicitó ayuda a la policía luego de que su pareja, un funcionario de la Gendarmería Nacional, la amenazó de muerte e intentó agredirla con una plancha.

La víctima se presentó en la Comisaría Nº1 del Menor y la Familia minutos después de las 0.15 del lunes e informó ante los efectivos que se encontraban de guardia que su pareja, quien tiene una alto rango en la mencionada fuerza, la había amenazado y ella temía por su vida.

Según consta en la denuncia que realizó la mujer —de 43 años— ante los uniformados, el violento episodio comenzó cuando durante la noche del domingo mantuvieron una discusión y ella le pidió que se retire de la casa.

La víctima le habría manifestado al gendarme que estaba cansada de la toda la situación diaria que vive, y le expresó que "ya no se puede convivir", por lo que el acusado al escuchar sus dichos, tomó una plancha y amenazó con arrojársela a su cuerpo.

Más tarde, el efectivo de la fuerza nacional comenzó a levantar sus cosas como para salir de la casa y empezó a insultarla. La mujer al ver que su hijo estaba presente y observaba toda la situación se retiró a otra habitación.

Según sus dichos, el acusado fue tras sus pasos y luego de una nueva discusión le dijo: "No me rompas las pelotas, a mí no me cuesta nada pegarte un tiro en la boca". En ese momento, ella abandonó la casa y salió a pedir ayuda.

La situación fue informada a la Dra. Silvina Paz, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género, quien ordenó que se excluyera al efectivo de la casa y se lo notifique de medidas cautelares.