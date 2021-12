Le robaron $100.000 al ''Indio'' Froilán cuando salía de cobrarlos en Bco. Nación

22/12/2021 - 00:05 Policiales

Minutos de extrema preocupación vivió ayer José "Indio" Froilán Gonzáles. Fue víctima de un arrebato mientras caminaba con su esposa, Teresa Castronuovo, tras haber retirado $100.000 de una entidad bancaria, fruto de un premio ganado en el Fondo Nacional de las Artes.

El hecho ocurrió ayer, al mediodía, cuando el luthier santiagueño y su esposa caminaban por calle Libertad y al llegar a esquina 24 de Septiembre, Frolián sintió un golpe a la altura del hombro, donde llevaba colgado un bolso maletín, con el dinero.

En diálogo con EL LIBERAL, "Tere" manifestó: "Eran más de las 12.30 cuando salíamos del Banco Nación, y al pasar por frente de Mía Mamma que es un lugar estrecho Froilán siente un golpe. Ahí comienza a gritar 'me robaron, me robaron', seguimos caminando y una señora, que no sabemos quién es, nos dice: aquella chica que va de verde iba pegada a Froilán".

"Nosotros la empezamos a seguir y cuando llegamos a la esquina de Jujuy y Perú vemos un móvil de la policía y la hacemos detener. Y sí era ella. Después descubrimos que eran dos mujeres de Tucumán, que andaban juntas", sostuvo.

La mujer fue trasladada a la Comisaría Primera donde fue identificada como Daiana Monteros (28), quien al ser requisada no tenía el dinero. La Dra. Natalia Malachevsky ordenó que se diera intervención al personal de la Brigada de la Zona Centro.

Inmediatamente los uniformados comenzaron las averiguaciones y lograron determinar que Monteros, al momento del atraco se encontraba con otra mujer. De inmediato, los efectivos salieron en busca de la segunda sospechosa.

Así fue que cerca de las 15.30, los efectivos ubicaron a la fugitiva en la intersección de calles Alvear y Perú del barrio Alberdi. En ese momento la mujer se encontraba en compañía de Monteros, quien había sido liberada minutos antes, y juntas arrojaban un paquete en un tacho de basura.

Ambas fueron reducidas y al requisar el contenedor, encontraron el dinero sustraído. Se pudo establecer que son madre e hija.

"Tere" se mostró agradecida por el accionar de la policía. "Quiero resaltar el impecable trabajo de la Brigada de Investigaciones y de la Comisaría Primera que han recuperado todo el dinero, por la forma rápida y eficaz que actuaron", sostuvo.

Además expresó: "También quiero agradecer a la mujer anónima que estaba en la esquina de la Libertad y 24 de Septiembre que nos avisó quién era la mujer y, por seguirla después la policía pudo esclarecer el hecho".

Sobre el botín, la esposa del luthier expresó: "Froilán participó de un concurso del Fondo Nacional de los Artes y ganó una beca y ese dinero lo recibió como premio. Él debe presentar en una maqueta cómo se fabrica un bombo para que sea expuesta en el Centro Cultural del Bicentenario".

Mientras que tanto Daiana Monteros, como su cómplice —identificada como María Rosa Monteros (45) con domicilio en el barrio San Cayetano de Tucumán— quedaron aprehendidas, acusadas de hurto.