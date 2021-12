VIDEO | Un abogado tuvo que abandonar la audiencia por no contar con el Pase Sanitario

22/12/2021 - 12:39 Policiales

Ayer entró en vigencia el "Pase Sanitario" en la provincia y hoy un abogado se vio obligado a abandonar una audiencia por no contar con el documento que da constancia de la vacunación completa contra el Covid-19.

El hecho tuvo lugar en el juicio por el horrible crimen de Marito Salto. El presidente del Tribunal, Dr. Alfredo Pérez Gallardo, le pidió al abogado Paulo Mariano Campos que siga el juicio de manera remota en otra sala, por no poder acreditar su esquema de vacunación.

"El Dr. Pérez Gallardo me hizo sacar de la sala de juicio oral por el caso de Marito Salto al no tener el pase sanitario porque no me vacuné y argumentó que soy un peligro para la salud de los demás... Yo le respondí que la vacuna no es obligatoria, que no soy ningún peligro si están todos vacunados y que no pueden privarme del derecho a trabajar por una medida inconstitucional... que eso sería matarme en vida", detalló el letrado en sus redes sociales.

Cabe remarcar que el pase sanitario es obligación para mayores de 13 años.