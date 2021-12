Imputados por el crimen de Marito señalaron que no tenían relación entre sí

22/12/2021 - 23:25 Policiales

Rodolfo "Rodi" Sequeira y Ramón Eduardo "Burra" Rodríguez afirmaron ayer no haber tenido relación y negaron conformar una banda que el 31 de mayo del 2016 raptó y asesinó al niño Marito Salto, cuyo cuerpo fue hallado el 2 de junio entre Otumpa y Quimilí (Moreno).

Sus declaraciones indagatorias fueron consideradas las más importantes en el recinto, con cuyo eje y tenor coincidieron también los hermanos Daniel Gastón y Ramón Enrique Ocaranza y María Eugenia Montes, pareja de "Rodi" Sequeira.

El primero en declarar fue "Rodi", quien cayó preso la primera quincena de junio del 2016. Ante el tribunal y las partes, el sujeto manifestó que "en Quimilí nos conocemos todos, lo cual no implica tener una relación. A toda esa gente (detenida) prácticamente la conocí aquí ya detenida".

Siesta en el tabique

Manifestó que el día de la desaparición de Marito "yo andaba en la calle. Con varios amigos. Me fui un rato a lo de Burra". Se sospecha que el detenido le pidió trabajo y que "Burra" le dijo no: "Porque yo trabajo solo cuando hago ladrillos".

En agosto de ese año la policía allanó la casa de la madre de "Rodi" (entre las 9 y 15.30), ubicada en el Bº Fonavi II. Allí, los investigadores habrían incautado 10 celulares, un hacha, alambres, un machete, dinero y ropa.

Luego, una testigo habría complicado -en la instrucción- la versión de "Rodi", a quien asisten los abogados Miguel Torres y Jorge Navarro. La mujer habría declarado que el detenido no estuvo con sus sobrinos el 31 de mayo; también, habría enumerado a los amigos del sujeto y subrayado que casi todos consumían drogas; y que la represa (donde "desapareció" el niño) era considerado "antro" de borrachos y drogadictos.

"Pobre angelito"

Después, se sentó ante el tribunal "Burra" Rodríguez. Se autocalificó como un hombre enfermo. "Vine a visitar a mi hija. Desconozco qué le pasó a ese pobre angelito. En mi vida he fumado o me he drogado, y solo tomo medicamentos para la presión", subrayó.

Casi 40 minutos le demandó a "Burra" desandar su historia en la causa, con detenciones, domiciliaria, libertad y otra vez, la detención que persiste aún hoy.

Posteriormente, declararon los hermanos Ocaranza. En síntesis, afirmaron que aquella siesta trabajaban en un stud y elaborando carbón, lejos de la represa y el horror de Marito. Finalmente, hizo lo propio María Eugenia Montes. Como el resto del "pelotón", indicó ser "inocente" y objetó el procedimiento policial y allanamiento en la casa de sus padres.

Receso y el juicio se reiniciará en febrero con los imputados Hernández y Ramírez

Uno de los abogados de Miguel el "Terrible" Jiménez debió abandonar el recinto ayer a media mañana, por carecer del "pase sanitario" (obligatorio para mayores de 13 años desde el 21 de este mes), la constancia de la vacunación completa contra el Covid-19.

Se trata del abogado Paulo Mariano Campos, a quien el tribunal requirió seguir el debate de manera remota y en una sala contigua, al no lograr acreditar su esquema de vacunación. El detenido quedó asistido, dentro del recinto, por su otro abogado defensor, Miguel Ángel Juárez.

Se viene un receso

Por otra parte, el juicio ingresó ayer en un receso debido a las fiestas de fin de año y a la feria de verano. El tribunal reiniciará las audiencias en febrero próximo, con las declaraciones indagatorias de los últimos dos imputados de la causa: Gustavo Daniel Hernández y Pablo Roberto Ramírez, por "encubrimiento agravado".

Posteriormente, el alto cuerpo iniciaría la recepción de testimoniales: los dos primeros serán los padres de la víctima fatal: Mario Alberto Salto y Gladys Ramos.

Luego, el tribunal escuchará a otros familiares del menor, amigos, policías, psicólogos y profesionales provenientes de otras provincias, enfatizaron los voceros.