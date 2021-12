“Aflige el grado de violencia, no queremos la portada del diario con un compañero asesinado”

23/12/2021 - 06:35 Policiales

El chofer de un camión del frigorífico "Forres Beltrán" fue víctima de un violento asalto en la madrugada de ayer, tras ser abordado por un grupo comando que se movilizaba en una Peugeot Partner, cuando viajaba a Salta por la Ruta 34 con una carga de más de 4.500 kg de carne.

Los delincuentes hicieron detener la marcha del rodado a los tiros. Amenazaron a su conductor de apellido Suárez, (36), y lo maniataron para llevarse unos 3.100 kilos de carne vacuna en media reses que transportaba.

En diálogo con EL LIBERAL , el gerente del frigorífico Renzo Canata contó que: "Aún no tenemos nada respecto de la investigación. Mañana vamos a tomar participación en ella. Intuimos, por cómo sucedieron los hechos y por el volumen de carne, en principio parecería ser que trasbordaron la mercadería a un carro. Estimamos que estaría en alguna carnicería de un sector cercano al lugar del asalto".

El gerente explicó: "Hay que tener en cuenta que la mercadería constaba de medias reses vacuna, no era carne en caja y para el consumo debe tener un tratamiento previo. Estamos hablando de 3.100 kilos discriminadas en 60 medias reses aproximadamente, valuadas en $2.000.000".

"Si bien es una pérdida significativa para la empresa, lo que nos preocupa y nos llama la atención es el grado de violencia con el que sucedió el hecho. Teniendo en cuenta que fueron más de seis personas, todas armadas, que realizaron disparos al aire y eso obligó al conductor a hacerse a una orilla", sostuvo.

Además explicó que "al chofer todo el tiempo lo tuvieron atado, con un arma apuntándole a la cabeza, boca abajo, dando vueltas por más de una hora, el tiempo que les llevó trasbordar la carga. Hasta que lo llevaron y lo dejaron donde estaba el camión abandonado".

Canata indicó que "la mercadería en esas condiciones no puede salir de la provincia ni moverse unos cuantos kilómetros más allá del lugar del hecho. Por eso creemos que por el volumen de la carne deberíamos tener novedades rápidamente sobre dónde está esa mercadería y llegar a los autores".

Ante esta situación aclaró: "no por la mercadería, que si bien significa para la empresa una pérdida económica, sino más que nada teniendo en cuenta la violencia con la que se dio la situación. Hoy estamos hablando de pérdidas materiales, pero mañana podríamos lamentar la pérdida de la vida de un chofer. Aquí había armas cargadas".

"Este tipo de hechos es común leerlo en los medios nacionales y no en nuestra provincia. Evidentemente los ladrones tenían conocimiento de algunos movimientos. Además el paso de nuestros camiones por esa zona es repetitivo", manifestó.

En esa línea reveló que: "los bienes materiales hoy es lo que menos nos aflige. Esa carne perdió la cadena de frío y ya no sirve. Lo que nos aflige es el grado de violencia. Eso nos preocupa como empresa santiagueña, como gente comprometida con los compañeros que somos".

"Queremos una pronta respuesta y una seria investigación. No queremos una portada en el diario con una persona asesinada. Estos hechos de violencia no son los que queremos para esta provincia y tampoco son a lo que estamos acostumbrados. Estas situaciones las vemos en las noticias, pero en los medios nacionales, no acá y eso nos aflige, nos entristece, nos da bronca y un montón de sensaciones encontradas en este momento", finalizó.

Brutal ataque al chofer

Suárez contó ante la policía que llegó a su lugar de trabajo a la 1 de la madrugada para emprender un viaje a Salta, donde debía entregar la carne en Metán, Joaquín V. González y El Galpón. Tras cargar la mercadería, la víctima salió del frigorífico cerca de las 2.30. Al llegar a unos 100 metros de la intersección de las rutas 34 y 5 observó que un vehículo Peugeot Partner se puso a su lado. Luego lo sobrepasó, para finalmente bloquearle el paso. Un sujeto le disparó al menos dos veces, por lo que el camionero se detuvo. En ese momento fue reducido por los delincuentes, todos encapuchados y con armas de fuego.

Dos de ellos ingresaron al camión, lo hicieron descender para luego subirlo al utilitario en el que se conducían. Lo maniataron y lo amordazaron. Le decían que se quedara quieto porque sino lo matarían.

El resto de los asaltantes se encontraba en el camión con la carne. Lo hicieron dar vueltas por varios minutos, siempre apuntándole a la cabeza con un arma.

En un determinado momento Suárez notó que el rodado ingresó a un camino de tierra, en una zona montuosa. Allí lo hicieron bajar, le ordenaron que se arrodillara y quedara quieto. Diez minutos más tarde, levantó la cabeza y observó que el camión estaba a pocos metros, abierto.

Como pudo se desató y salió a la ruta a pedir ayuda. Fue auxiliado por transeúntes, que lo trasladaron hasta un puesto policial. El Dr. José Alberto Piña, fiscal de turno, está a cargo de la causa. Peritos secuestraron las vainas servidas, entre otros elementos.