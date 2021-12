Encuentran muerta a una joven que había denunciado una violación grupal

27/12/2021 - 11:48 Policiales

Este domingo encontraron muerta a Paula Martínez, la joven de 23 años que en diciembre de 2016 había denunciado que fue drogada, secuestrada y violada por al menos 10 hombres después de asistir a una fiesta de cumpleaños en Florencio Varela.

Deprimida y asustada, Paula había intentado suicidarse en más de una oportunidad. Ahora, fue encontrada muerta por su tío y la teoría de que se quitó la vida es una de las que se maneja entre los investigadores y familia.

El calvario de Paula Martínez

En diciembre del 2016, fue a una fiesta en el barrio: "Estaba con mi mamá y mi papá en mi casa, y vino la sobrina de los dueños de la casa de enfrente, con la que jugábamos cuanto éramos chicas. Una semana antes del cumpleaños, ella me pidió trabajo, yo era telemarketer en Ford, y le dije que sí, que me dé su currículum. Me dijo que sí y aprovechó para invitarme a la fiesta de cumpleaños”, detalló la víctima por entonces.

El supuesto amigo y un grupo de hombres mantuvieron cautiva a la joven y la violaron durante por lo menos tres horas. Ella tardó otras 72 en recuperarse de la conmoción para ir a hacer la denuncia. “En total, los abusadores que yo reconozco eran cinco, pero sé que hubo más”, aseguró entonces Martínez.

Tres hombres de entre 29 y 40 años fueron detenidos en su momento, y en 2019 dos más fueron capturados. Pero la víctima ya nunca más volvió a vivir en paz.

Desde que se inició la causa hizo más de 30 denuncias por hostigamiento y amenaza de muerte por parte de los familiares de los detenidos y trató de quitarse la vida por lo menos en 10 oportunidades, por lo que permaneció internada durante un tiempo en un hospital psiquiátrico.

En marzo de 2022, estaba previsto el debate. A la hora del requerimiento de elevación a juicio, pese a las oposiciones de los abogados de los imputados, el juez Diego Agüero expresó: “En el caso, entiendo que Paula Martínez resultó víctima de violencia de género, ya que las conductas antes descriptas por parte de varios hombres, que las desarrollaron basándose en una desigualdad de poder basada en el género, han causado, daños, sufrimientos físicos, sexuales y psicológicos en la mujer víctima de autos”.