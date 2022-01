Funcionario de un organismo nacional, detenido y acusado de abuso sexual en contra de su hija

03/01/2022 - 22:33 Policiales

Tras dos años de pesadilla, una joven le confió a su madre que era vejada por su padre biológico, un funcionario de un organismo nacional radicado en el interior de la provincia, el que intentó evitar las consecuencias de sus incalificables actos con una amenaza de que se iba a suicidar, pero terminó esposado, apresado y se encima se confirmó que está infectado de Covid-19. Se omite dar precisiones de nombres y lugares para evitar que se identifique a la víctima.

"Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo", son los cargos enrostrados por los fiscales Tania Monte Bitar e Ignacio Guzmán en contra del depravado. Anoche pidieron un informe físico de la adolescente, la declaración de imputado y para él, pericias psicológicas, un riguroso informe socioambiental y testimoniales.

Pese al hermetismo general con el que se instruye la causa, se sabe que hasta el martes pasado la pareja llevaba adelante sus vidas sin sobresaltos. Cada cual con sus nuevas parejas e hijos. En apariencia, el funcionario tenía una relación óptima con la hija de su primera relación.

Revinculación de horror

El sujeto habituaba llevar a su casa a su hija. Asimismo, con la excusa de que a él le encanta la música, siempre se las ingeniaba para que ella lo acompañase en sus viajes a una provincia limítrofe.

El martes último, de madrugada, la menor pudo sobreponerse y le pidió a su madre tener una charla a solas. Tal cual, la mujer la escuchó y su hija desnudaron los hechos ocultos que sufrió durante la convivencia con su padre entre sus 15 y 17 años. Una tortura de abusos, amenazas y manipulaciones.

Urgente, la mujer buscó a su ex pareja. Lo confrontó y le advirtió que el daño que le provocó a su hija no quedaría impune. Él negó todo y gritó que se quitaría la vida y que no toleraría ser acusado de algo que no hizo.

El jueves pasado fue interpuesta la denuncia ante la fiscal Monte Bitar. Primero, la funcionaria habría recibido a la mamá de la jovencita, pero como la menor quiso declarar todo lo que le había hecho su padre, la Fiscalía articuló todos los medios sin alejarse del rigor formal que demandaba un caso de tamaña magnitud.

Antes de que declarase la joven, fue citado el Ministerio Pupilar, cuya presencia resguardó a la víctima y a sus derechos. Aquella declaración se extendió por más de una hora y media. Al finalizar, sin titubear, la Fiscalía requirió formalmente la detención del funcionario y le fue otorgada en escasas horas por el juez Diego Vittar (ya de feria judicial) y, por ende, ahora intervendría su par, el doctor Silvio Sálice, trascendió al cierre.

Modus operandi: en su casa o en hoteles de otra provincia

La menor nació en el año 2004 y su padre se alejó de su madre a los pocos meses. Reapareció en la vida de la ya adolescente en enero de 2019.

En ocasión de esa revinculación, ella fue a casa del padre. El sujeto la abusó sexualmente en ausencia de su nueva pareja. "No cuentes nada porque nos joderá a los dos", le advirtió, según se desprende de los avances de la investigación.

Con la joven paralizada, en la segunda ocasión el individuo la retiró de una fiesta, la condujo a su casa y la dejó en una habitación para que descansara. Él se fue a la suya y se acostó al lado de su pareja. Escapó de madrugada, ingresó a la cama de su hija y volvió a abusarla.

La siguiente vez fue al cumplir los 15 años. La llevó a comer a un restaurante. La condujo "a un paseo en auto", pero entró, a la fuerza, a un hotel y otra vez la abusó.

La adolescente se alejó de su padre, ya que éste siempre quería besarla en los labios y ello asqueaba a la joven. En el 2021, la madre de la jovencita viajó a otra provincia. Él visitó a su hija y otra vez quiso violarla, pero fue interrumpido por la llegada de una amiga de ella.

Al mes siguiente se presentó de nuevo en la vivienda y esta vez sí pudo abusarla sexualmente. Después, en una siguiente ocasión la llevó a otra provincia y de nuevo la atacó sexualmente en un hotel. La última vez, la trasladó nuevamente a otra provincia y la volvió a abusar.

La defensa y querella delinean sus estrategias

Por formalismo de todo detenido, la policía realizó al funcionario un hisopado y a las pocas horas fue confirmado "positivo Covid-19", deslizaron las fuentes anoche.

La noticia pospuso los tiempos y planes de los fiscales, ya que la declaración de imputado deberá esperar, hasta tanto el paciente sea dado de alta.

Por lo pronto, fue alojado en el un hospital adaptado para pacientes víctimas de la pandemia y sometido ya a un control como todo enfermo de Covid-19.

Lo que viene

Mientras tanto, la batalla legal ya tiene a sus protagonistas. El funcionario es asistido por el abogado Ángel Nassif. La familia de la joven, ya querellante en la causa, por Karen Otrera y Carlos Ríos López.

Ambas partes ya formularon planteos en las últimas horas. Nassif, resuelto en preservar garantías constitucionales para que su asistido recién enfrente una indagatoria, cuando estén garantizadas las condiciones sanitarias y supere el incipiente cuadro de Covid-19, subrayó un alto funcionario.

Enfrente, Otrera y Ríos López elevaron un escrito y se aprestan a solicitar un conjunto de medidas, con su propia hipótesis-teoría de lo sucedido.

Los letrados sostendrían que la Fiscalía debe proteger, urgente, a la adolescente, quien sufrió consecuencias imposible de dimensionar a horas de haberse revelado el grave hecho que venía soportando.