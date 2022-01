Madre desesperada pide ayuda: "Hace cuatro meses que no veo a mi hija y no sé dónde está"

07/01/2022 - 00:23 Policiales

Una joven madre llegó desesperada a la redacción de EL LIBERAL clamando "ayuda", ya que "desde hace 4 meses perdió todo tipo de contacto con su hija" de 11 años quien debía estar al cuidado de su tía paterna y aparentemente fue sacada de la provincia.

María —nombre ficticio, para proteger a la menor— llegó al diario en compañía de su abogada la Dra. Daiana López. Ambas comentaron que hacer pública tal situación es el "último recurso que encontramos para que nos den una respuesta".

Según contó la mujer, su hija actualmente tiene 11 años, la crió sola ya que su padre las abandonó a ambas cuando la menor tenía apenas un año de vida. Desde entonces salió adelante con sus hijos.

Contó que su padre, quien actualmente reside en Pinamar, regresó hace un año aproximadamente y comenzó a tener una revinculación esporádica con su hija. En esas oportunidades éste le ofrecía a la menor llevársela consigo.

Explicó que "hace aproximadamente unos siete meses, tras una discusión por cuestiones de convivencia, ella (por su hija) tomó la determinación de irse a la casa de su tía paterna, quien reside a pocos metros de su vivienda".

"Ahí la tía la recibe y cuando mi hija le cuenta de la discusión, esta mujer (por su ex cuñada) toma la determinación de presentarse en la Comisaría y denunciarme por lesiones en perjuicio de mi hija", sostuvo María.

"Intervino la Justicia y de manera preventiva le dan la custodia a su tía paterna, pero sin existir ningún tipo de impedimento legal por parte de la Justicia, ellos deciden que mi hija deje de tener todo tipo de contacto conmigo", dijo María.

En ese punto su abogada acotó: "Ante esta serie de hechos nosotros creemos que esto es algo planificado y con la intención de llevar a la menor a otra provincia. Su papá a través de las redes sociales ya le había ofrecido viajar".

La letrada indicó que desde entonces, María no tienen contacto con su hija: "Hace cuatro meses que no sé nada de ella. No me dejan hablar con ella y cada vez que voy a la casa a pedir que me la dejen ver me dicen que está en La Banda o que salió, pero lo cierto es que no puede verla", sostuvo angustiada.

La Dra. López explicó que mientras la nena estaba al cuidado de su tía, su papá regresó a la provincia y solicitó el cuidado personal de la menor, por lo que se llevó a cabo una audiencia judicial.

Lo insólito de tal situación, es que ante la postura de la mujer de pedir por su hija, el sujeto —delante de todas las autoridades judiciales que se encontraban participando de tal situación— amenazó de muerte a su ex pareja. Dicha medida no pudo continuar y actualmente no concluyó.

"Yo no quería que él se la llevara porque ella nunca tuvo un vínculo con él (por su papá), además ella tiene todo su centro de vida aquí. Ellos la sacaron hasta de la escuela y un docente del establecimiento me llamó para avisarme que se llevaba todas las materias a rendir porque abandonó los estudios", sostuvo compungida María.

La desesperada madre contó que realizó averiguaciones a través de las redes sociales y estableció que su hija podría estar en Pinamar con su padre. Además explicó que por el mismo medio observó varias fotos de su ex pareja junto a otros hombres ingiriendo bebidas con alcohol y consumiendo sustancias tóxicas.

"Nosotros alertamos a la Fiscalía sobre la información que se recolectó y la fiscal nos manifestó que nadie había puesto en conocimiento que la menor iba a ser sacada de la provincia. En ese momento la fiscal se comprometió con averiguar sobre el paradero de la hija de mi clienta, pero hasta el momento no tenemos respuesta", indicó la Dra. López.

María para finalizar añadió: "Necesito que alguien me ayude para saber cómo está mi hija. Tiene 11 años y según las fotos que vi hasta cambió su aspecto físico. En algunas imágenes sale como enojada".