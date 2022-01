"Este asesino, esta lacra humana, nos destrozó la vida, me mató a mi hija por un simple aparato"

08/01/2022 - 00:15 Policiales

No existen palabras de consuelo para René Gorosito. Es el papá de Nahiara Ayelén. Es también fotógrafo de eventos sociales de La Banda. René estaba trabajando en ello cuando recibió la peor noticia de su vida. Nahiara había sido acuchillada en el corazón por un delincuente.

"Estaba en Simbolar trabajando en una comunión. Tenía mi teléfono en la mochila. Cuando lo saqué había 40 llamadas perdidas, me llamó la atención la insistencia. Atendí, me avisaron que mi hija se estaba muriendo, que la estaban por operar, que estaba grave. En ese momento se me vino el mundo abajo", contó René a EL LIBERAL.

"No recuerdo cómo guardé mi cámara. Dejé mi moto y me subí a una camioneta y fui al Regional. Los médicos decían que estaban haciendo todo lo que era posible. La llevaron al quirófano. Antes ya había hecho paros cardíacos y mientras la operaban se volvió a infartar... y murió", sostuvo sin consuelo el hombre de 55 años.

Nahiara tenía 18 años y era la mayor de sus hijas, tenía un hermano adolescente (14) con quien se "divertía mucho, se hacían bromas y peleaban como lo hacen los hermanos, pero ellos se llevaban 'de diez'. Mi hija amaba los animales, le gustaba cuidar perritos y dormía con sus gatos. Tenía una vida feliz", indicó.

René explicó que siempre les inculcó a sus hijos la responsabilidad sobre sus cosas y el valor del trabajo. "'Nai' estudiaba porque yo le decía que tenía que ser alguien en la vida, que tenía que tener un trabajo para poder vivir bien y no andar como yo dependiendo del día a día", enfatizó.

"Ella amaba su gimnasio. Hacía más de dos kilómetros y medio en colectivo para entrenar. Había bajado de peso y con su amiga se mensajeaban para subir juntas al mismo colectivo", explicó.

"Por ir al gimnasio me la mataron. A veces iba caminando para ahorrar el boleto. Cuando yo no la veía y andaba en la calle cada vez que veía a una chica con pelo largo yo decía: 'esa se parece a mi ñata', ya la extrañaba y venía a la casa de su madre a verla", manifestó ya que se está separado de la madre de sus hijos.

"Ahora cuando la extrañe ya no voy a poder verla, ya no va a estar más. No sé cómo será mi vida ahora. No sé cómo voy a seguir sin mí 'ñata'. Ahora no la voy a ver más, solo en mis sueños estará", contó atravesado por el dolor.

Gorosito expresó que siempre le pidió a su hija que tuviera cuidado: "Yo le decía que se fije por dónde andaba, que no esté con el teléfono en la mano porque a ella hace cuatro años ya le habían robado un celular también, pero ahora me la mataron". Con relación al homicida sostuvo: "Este asesino, esta lacra humana, nos destrozó la vida, me mató a mi hija por un simple aparato. Nos arruinó la vida y nos mató a mi hija. Espero que se haga justicia. Yo pido que los verdaderos culpables paguen por lo que le hicieron a mi hija".

"La fiscal Alicia Falcione se comunicó conmigo y nos contó sobre la causa, que hay dos detenidos y que se encontró el teléfono de mi hija. Solo pido que el verdadero asesino pague. Esto que nos pasó es muy terrible, ahora nos quedamos sin nada", expresó.

"Yo les pido a los padres que hablemos con nuestros hijos que les enseñemos los valores, a valorar la vida sobre todo. No porque sea pobre uno va a ser mañero. A mí no me sobra, pero gracias a Dios tampoco me falta y eso les enseñé siempre a mis hijos".