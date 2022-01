09/01/2022 - 00:13 Policiales

Con profunda tristeza, más de un centenar de personas se llegaron hasta la Manzana 43 del Bº Paraíso 300 Viviendas para despedir a Nahiara Ayelén Gorosito, la adolescente asesinada mientras esperaba el colectivo, durante un robo en La Banda.

Desazón, dolor e indignación primaban en los rostros de todos los presentes, que cerca de las 10 de la mañana participaron del cortejo fúnebre hasta el cementerio La Misericordia, acompañando a Andrea Hoyos y René Gorosito (padres de la víctima) quienes se mostraron devastados.

Dramáticos momentos se vivieron durante toda la ceremonia del sepelio, su madre —quien tenía colocada sobre sus espaldas la campera de egreso de Nahiara— desde el ingreso a la necrópolis hasta su sepultura caminó practicamente con su torso sobre el ataúd, preguntándose por qué habían matado a su hija.

"Un hdp me quita a mi hija, me destroza el alma quitándome a mi hija. Quién es él para quitarme así a mi única niña, quiero ver a ese señor y que me diga a los ojos por qué se llevó a mi hija por un maldito celular", exclamaba Andrea.

"No la voy a tener a mi niña, mi gran amor", decía mientras besaba la foto de Nahiara. Más tarde, con la voz firme expresó: "Y señora, si usted le hubiese enseñado a su hijo que el amor por el prójimo vale, no le habría quitado la vida a mi hija", refiriéndose a la madre del asesino.

"Me quitó a mi única hija, ya no la voy a tener", clamaba. Arrojada sobre el féretro, sin consuelo a gritos decía: "Se me va, mi hija se me va" mientras René con ayuda de su hijo, cargaba el cajón de Nahiara hacia su última morada.

"Aquí te dejo mi cielo, aquí te dejo", gritaba mientras lentamente era apartada de los restos de la estudiante universitaria que el jueves por la noche fue atacada en la esquina de Calle 7 y avenida 25 de Mayo de La Banda, por un sujeto que le quitó el teléfono celular que tenía en su mano.

Previo a ingresar a la necrópolis, desde el interior de un auto, Andrea habló con Noticiero 7 y manifestó: "Han destruido mi familia. Mi niña ahora es una más. Yo no quería que ella sea 'una más'. Me hubiese gustado que sea 'famosa', pero por sus títulos, no así".

"A esa madre quiero mirarla a los ojos y pedirle una explicación, y preguntarle si el amor que ella le dio a su hijo no le valió nada, pero el amor que yo le di a la mía hoy se lo trunca él con una puñalada, me la partió en dos".

"Cuando mi hija se estaba muriendo las últimas palabras que escuchó fueron 'te amo princesa, te amo'. Después se me muere y eso me duele", sostuvo con el último hilo de voz, quebrada por el llanto y la congoja.

Los investigadores reconstruyen los ''movimientos'' de Garzón, tras el homicidio

La causa por el brutal asesinato continúa. Bajo las órdenes de la Dra. María Alicia Falcione los detectives de la División Homicidios y Delitos Complejos Banda buscan reconstruir los movimientos de Diego Antonio Garzón (39) después de que atacara Nahiara.

Una fuente de la investigación reveló que, tal como lo publicó EL LIBERAL, los primeros indicios sindicaban a Lucas "Monito" Barrionuevo como el supuesto asesino ya que los vecinos contaron que éste, minutos antes había cometido un arrebato.

La fisonomía de "Monito" también coincidía con las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de Alerta Banda, por lo que los efectivos allanaron su casa, en el barrio 25 de Mayo.

También se requisaron domicilios de familiares hasta finalmente detener a Barrionuevo en horas de la mañana del viernes. A pesar de ello los investigadores continuaban con las averiguaciones.

Tan así es que consiguieron el relato de una mujer que fue clave (Ver nota aparte) quien indicó que el agresor era Diego Garzón, familiar de "Monito", por lo que de inmediato salieron tras sus pasos.

Allanaron al menos tres viviendas del barrio El Brete para dar con el acusado, pero éste había "desaparecido" del barrio. Además, testigos indicaban que en horas de la noche del jueves —se supone que luego de cometer el crimen— deambuló por la zona presuroso, con intenciones de vender un teléfono celular. Sospechan que sería el que le arrebató a Nahiara, llevándose además la vida de la adolescente.

Cuando regresó a guarecerse en su casa, donde le manifestó a su hermana que "hizo una cagada", ocultó el aparato de la estudiante de Trabajo Social en una bolsa de nailon. Ya en horas de la mañana del viernes le pidió a su hermano que lo llevara en moto hasta la casa de su abuela, en Ardiles.

Mientras iban por la ruta, a la altura de La Dársena, Garzón le habría pedido a su hermano que detuviera la motocicleta para bajarse a orinar y allí fue cuando lanzó en un terreno baldío el aparato de la víctima.

Ahora los investigadores buscan establecer qué hizo el principal homicida antes de llegar a su casa, desde donde secuestraron un par de zapatillas, restos de la campera quemada, tal como lo había adelantado EL LIBERAL, y una gorra.

Los detectives trabajan arduamente para establecer si antes de llegar a su casa, Garzón pasó por la casa de "Monito" o de alguno de los integrantes de la familia Barrionuevo, ya que un pantalón —similar al que se observa en las cámaras de seguridad— fue hallado en uno de esos domicilios.

El día lunes, Garzón podría ser trasladado al Palacio de Justicia de La Banda, donde será la representante del Ministerio Público Fiscal la encargada de indagarlo. Lo mismo sucederá con "Monito", pero podría ser ya en la jornada del martes.