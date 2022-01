Un policía retirado se salvó de milagro tras embestir a un animal vacuno mientras circulaba por la Ruta 9

15/01/2022 - 00:56 Policiales

LAS TERMAS, Río Hondo (c) Un automovilista se salvó de milagro al impactar violentamente contra un animal vacuna cuando circulaba por la ruta nacional 9 en un automóvil que circulaba por la ruta nacional 9 kilómetro 1085 a la altura de la localidad de Chañar Pozo.

El accidente se registró cerca de las 3 de madrugada de ayer. Intervino la Comisaría N°57 de Villa Balnearia, según fuentes policiales un automóvil marca Chevrolet Cruze, color blanco (AD439TB) guiado por Elvio Ytúrrez (49), un ex policía residente en ciudad Capital, quien circulaba en sentido sur a norte.

Según la investigación, imprevistamente se le cruzaron 4 animales vacunos, y solo pudo esquivar a 3 de estos, no así a uno con el cual colisionó de frente produciéndole la muerte instantánea al animal y daños de consideración al rodado. El automovilista no sufrió lesiones.

Según la inspección policial, Ytúrrez no evidenciaba lesiones visibles, pero manifestó que sí se haría examinar a fin de estar seguro de no tener complicaciones por lo que quedó en compañía de un familiar con quien se dirigiría al CIS Termas de Río Hondo en un vehículo particular.

El fiscal de Turno, el Dr. Rafael Zanni, dispuso que el rodado sea entregado luego de que exhiba la documentación y se inicie una información sumaria judicial.