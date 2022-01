Brutal: intentó ahorcar a su novia mientras ella dormía

16/01/2022 - 23:47 Policiales

Los casos de violencia de género lamentablemente crecen a pasos agigantados. A menos de 24 horas del brutal femicidio de Daiana Chazarreta, otra mujer fue atacada por su pareja.

El grave episodio se registró ayer en el barrio Industria, cuando la víctima (42) se encontraba descansando y fue abordada por su pareja. Mientras le apretaba el cuello con ambas manos le decía: "te voy a matar, hija de p..., ya vas a ver cómo voy a prenderte fuego. Llamá a la policía, no me importa. Iré preso, pero vos no vas a estar viva".

Según denunció María (nombre ficticio) durante la noche del sábado se dirigió junto a su novio –a quien identificó como José Zerda, (30), del Bº Siglo XXI–, a la localidad de San Lorenzo para participar de una fiesta familiar.

Cerca de las siete de la mañana, la joven regresó sola a su domicilio y se acostó a dormir. Dos horas después, mientras descansaba comenzó a sentir que le faltaba el aire y un fuerte dolor en el cuello.

Al abrir sus ojos encontró al acusado encima de ella amenazando con matarla. Afortunadamente, ella logró sacárselo de encima a los empujones. En ese momento, el violento sujeto que estaba dispuesto a todo se acercó a su motocicleta.

Según consta en la denuncia de la víctima, su pareja le sacó el asiento al rodado, tomó un encendedor prendido y lo arrojó en el tanque del rodado, generando un incendio.

En ese momento apareció la hermana de la damnificada, quien llamó al personal de la Comisaría Décima. Cuando los uniformados llegaron al lugar apresaron al acusado, que quedó tras las rejas por orden del Fiscal de turno.

Además personal de Criminalística se hizo presente y realizó trabajos de fotografía y planimetría. La Dra. Cecilia Laportilla, jueza de Género, ordenó la detención del acusado. La Fiscalía dispuso que se tome declaración a la hermana de la víctima y que ésta última sea examinada por el médico de Sanidad.