Piedras, palos y descontrol: familiares y amigos de Braian reclamaron justicia

18/01/2022 - 02:48 Policiales

Braian Cuitiño fue a bailar a un boliche de la localidad bonaerense de Pilar el viernes pasado y fue asesinado a golpes por una patota luego de salir de la discoteca. La familia, los amigos y vecinos de la víctima de 22 años se acercaron al lugar para pedir justicia ayer y hubo incidentes.

Con presencia de la Policía Bonaerense, los manifestantes reclamaron por el crimen y responsabilizaron al dueño del lugar por “cerrar el portón”, según dijo su hermana, en declaraciones televisivas. En medio de los reclamos, trataron de tirar abajo dicho portón de ingreso al local bailable Napoleón, ubicado en Las Magnolias al 800.

Cerca de las 20, la violencia escaló y comenzaron a arrojar piedras y palos hacia la discoteca y quemaron objetos en la vía pública. Los efectivos de seguridad trataron de calmar a los manifestantes que, de todos modos, ingresaron por un baldío al lateral del boliche.

Minutos más tarde, la Policía comenzó a tirar balas de goma y gases lacrimógenos. Lograron hacer retroceder hacia la Ruta 8 a quienes protestaban en el lugar. Una de las hermanas de Braian resultó herida por una bala de goma.

“Mi hermano salió de un boliche contento esa noche y cinco hijos de puta lo mataron como un perro. Una mujer lo mató de un piedrazo en la cabeza. El dueño del boliche cerró el portón y no fue capaz de llamar a un patrullero. Dos horas estuvo mi hermano tirado muerto, nadie hizo nada. No es la primera vez que un pibe muere acá y lo siguen abriendo. Perdí a mi papá hace un mes y ahora a mi hermano, que nadie me lo devuelve”, agregó la joven.

Otra de sus hermanas, Paula, quien estaba con él al momento de la pelea, detalló: “Salimos de acá y había una banda de mujeres y hombres. Lo invitaron a pelear a mi hermano y les dijo que sí. Yo traté de calmar, no conocíamos a nadie. Me dijeron mirá que somos cinco y le dije que no, que no íbamos a pelear. Empecé a discutir con una mina, me pegó y se la devolví, nos agarramos y caímos al piso. Ahí no sé quién me pegó”.

“Me levantó mi hermano -continuó-, le digo vamos a casa. Cuando se va le pegaron. Yo no vi porque estaba en la moto. Sé que le pegaron con un ladrillo. No tuvimos ningún problema con esa gente, no las conocíamos”.

Tras ser atacado, Braian, padre de un bebé de diez meses y radicado con su pareja en San Francisco Solano, fue traslado inconsciente al hospital Cirilo Sanguinetti de Pilar donde murió el domingo por la tarde producto de las graves lesiones que sufrió.

La fiscalía N° 4 a cargo de Gonzalo Agüero analizó cámaras de seguridad de la zona, entre ellas las del Centro de Monitoreo de Pilar, y recogió testimonios que permitieron solicitar allanamientos. Uno de ellos fue en una vivienda de San Javier al 1100 en Garín, partido de Escobar, donde se dio con el auto Ford Focus en el que escaparon los jóvenes.

Dentro del vehículo se encontró documentación del supuesto conductor, Lucas Iván Castillo, que no estaba en la vivienda al momento del procedimiento. También se secuestraron un jean y una remera azules junto a unas zapatillas negras que son las que vestía al momento de agredir a Braian y su hermana. Horas después, el joven de 22 años fue detenido por la Policía en su trabajo, una empresa de logística ubicada en Ingeniero Eifel y avenida Constituyentes en la misma localidad.

En otros allanamientos posteriores fueron capturadas tres mujeres de 19, 18 y 16 años quienes serían las que agredieron a Paula Cuitiño. Los cuatro afrontan una causa que fue caratulada de “homicidio doblemente agravado por cometerse con premeditación y alevosía y con la participación de más de dos personas”. La investigación continúa en procura de dar con el resto de los que el fiscal entiende fueron coautores