''Estoy de pie por mis nietos, y si Dios existe le pido que me de fuerzas para seguir por ellos''

19/01/2022 - 01:29 Policiales

Karina Sosa aún no logra entender qué sucedió. Solo sabe que desde el día viernes pasado su vida cambió para siempre. "Me falta un pedazo de corazón. Se fue mi alegría. Una de las razones que tenía para vivir", expresó.

Se trata de la mamá de Daiana Chazarreta, la joven asesinada la semana pasada de más de diez puñaladas por parte de su ex pareja que la citó a un sector de la zona Oeste y tras una discusión la mató prácticamente en el acto.

"Hoy estoy de pie por mis nietos. Ellos me necesitan y no los puedo abandonar. Si existe Dios espero que me de fuerzas para vivir muchos años y acompañarlos hasta que sean grandes", comenzó diciendo desconsolada.

Karina ahora debe cuidar a sus tres nietos: Mateo de 6 años, Delfina de 9 –ambos hijos del femicida– y Morena una adolescente de 14 años, quienes vivían con ella y con Daiana en una casa de calle Alta Gracia del barrio General Paz.

Con la voz entrecortada, Karina sostuvo que la última vez que vio con vida a su hija fue la noche del viernes, minutos antes de que fuera atacada por su ex pareja Antonio Jiménez alías el "Loco".

"Me dijo mami ya vuelvo. Salió en la moto a buscar un sándwich y nunca más volvió. Cuando la volví a ver estaba en el piso, tirada, fría. Ya no me respondía. Ella había salido solo por comida y ese asesino me la mató", manifestó.

Karina recordó que esa tarde habían pasado varias horas juntas. Tomaron mates y al anochecer encendieron un parlante para escuchar música. Ambas estaban sentadas en el patio en dos sillones plegadizos. Nadie imaginaba hasta ese momento la tragedia que iba a suceder.

"Ella quería comprarle sándwich para los chicos. Ella iba a comer la comida que sobró al mediodía. Me dijo que Mauro –el hermano de su femicida– le estaba mandando mensajes. "Ella me dijo que Mauro le pregunta dónde estaba y qué iba a hacer más tarde, pero pensábamos que era porque lo quería devolver a Mateo. Él se lo había llevado temprano", sostuvo.

El teléfono de Daiana volvió a sonar. Ella subió a la motocicleta de su madre y salió: "Dos veces me miró y me dijo ya vuelvo mami. A los 10 minutos me llamó la nieta de mi esposo. Atendió mi nieta y me dice 'a mi mamá la acuchillaron' le quité el teléfono y ahí me dijeron que Antonio la había acuchillado. No sabía qué hacer. En ese momento el mundo me cayó encima", expresó.

Continuó diciendo: "Un vecino en un remís llegó justo y me llevó hasta donde estaba mi hija. Cuando llegué estaba en el piso, no me dejaban que me acerque. Cuando la toqué estaba fría. Una parte de mí sabía que estaba muerte, pero otra no quería aceptarlo. No recuerdo qué hice después".

Karina sepultó a su hija cerca de las 9 de la mañana del domingo y desde entonces su corazón no tiene paz. "No sé cómo voy a seguir con mi vida, pero sé que tengo que sacar adelante a mis nietos", expresó en diálogo con EL LIBERAL.

''Desde el día del crimen, Mateo no habla, ayer solo dijo: 'extraño a mi mamá''

Karina explicó que sus nietos están pasando por un momento muy "doloroso" y "necesitan ayuda psicológica". "Mateo fue quien vio cuando él acuchilló a Daiana y desde entonces quedó como bloqueado. Está en shock y tengo miedo de lo que pueda hacer algún día cuando se despierte de esa situación", explicó.

Karina contó con la voz quebrada: "Yo estoy constantemente sobre él. No lo dejo solo porque tengo miedo de que quiera ir hasta donde mataron a su mamá o le diga cosas a la familia de su padre. La verdad no sé cómo puede reaccionar un niño de su edad", indicó.

Además contó que Delfina (9) "ella sí se desahogó. Ella llora mucho y habla de su madre. La extraña mucho porque siempre fueron muy unidas. Todas éramos muy unidas", enfatizó. También pidió que "alguien" la ayude.

"El sábado, alguien me llamó, no recuerdo si era de la Subnaf, pero mi nieta me dijo que eran las psicólogas y desde entonces nadie más los visitó. Yo no tengo los recursos para llevarlos a un psicólogo, pero me gustaría que los ayuden a pasar esta situación", enfatizó.