''A él lo mataría, lo cortaría en pedacitos y que pague por cada lágrima de mis nietos''

19/01/2022 - 01:36 Policiales

El profundo dolor de Karina no cesa y clama por Justicia. "Él tenía medidas restrictivas y no podía acercarse, pero aún así él la llamaba. Ella lo bloqueaba y él le escribía de otros números. Cada vez que eso pasaba ella se comunicaba con la fiscal. Llegó un momento en el que nadie le contestó", expresó.

Continuó diciendo. "Mi hija estaba tan feliz. Ella solo quería vivir en paz. Incluso el lunes (próximo al ataque) ella la iba a llamar a la fiscal para decirle que renunciaba a los derechos que tenía sobre la casa donde vivían juntos. Ella estaba dispuesta a dejar todo para no tener que verlo a él. Mi hija quería estudiar. El viernes le habían mandado los requisitos que necesitaba. Y este asesino la mató".

"Mi nieta no tiene paz, y ella tiene miedo de que él salga. Ojalá que si existe la Justicia este tipo pague por lo que hizo", explicó y al ser consultada sobre qué le diría a Jiménez estalló en llanto y manifestó: "A él lo mataría. Lo cortaría en pedacitos y lo haría sufrir. Que pague cada lágrima que derramaron mis nietos".

"Porque esa cosa no se merece vivir. No se merece comparar con nada. Es una mierda que no se merece vivir. Ni él ni su familia, que lo apañó toda la vida. Ojalá exista la Justicia y si existe Dios que él lo haga pagar también", expresó.

"Ya ni en Dios creo. Se llevó a mi madre, a mi esposo, a mi hija dónde estaba Dios que no me la salvó. Todas las noches le pedía de rodillas por mis hijos y por mis nietos que me los cuiden y me quitó todo en la vida", enfatizó.

Continuó diciendo: "Ojalá hubiese pena de muerte, porque estos infelices no merecen vivir. ¿Por qué lo largaron hace un mes atrás? ¿Para qué? ¿Pusieron plata para que lo larguen? Ahora yo ni con toda la plata del mundo voy a volver a tener a mi hija. Nadie me la va a devolver.

"Él va a vivir bajo un techo, va comer gratis incluso va a salir con plata. Qué más va a pasar. Ojalá haya alguien que haga valer la pena de muerte para estos infelices. Jamás me imaginé que yo iba a pasar por algo así", expresó en llanto desconsolado Karina.

"Por qué no vino y me hizo frente a mí. Si Dios existe que me lo demuestre. Y si estoy maldiciendo que me perdonen, pero es así. Lo que le pido a los jueces es que no lo larguen porque si sale a los 25 o a los 10 años y así yo tenga 70 u 80 años lo voy a buscar y lo voy a matar donde sea que esté, porque no me voy a olvidar lo que le hizo a mis nietos", indicó.

Manifestó: "Por mis nietos voy a seguir y esto no va a quedar así. Sus hermanos lo escondieron a él ¿por qué ellos no la ayudaron a mi hija? Me la dijeron tirada a ahí. No pensaron ni en sus sobrinos".

"A los fiscales les pido, que levanten el culo del sillón que me vengan y me expliquen a mí, y le expliquen a mis nietos por qué lo soltaron hace un mes. Por qué lo dejaron salir, por qué nadie cuidó a mi hija. Espero que vengan y den la cara", finalizó.

La autopsia develó que Daiana presentaba diez heridas de arma blanca en su cuerpo

En las últimas horas se conocieron detalles de la muerte de Rita Daiana Chazarreta. De acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia, recibió diez puñaladas, una de ellas a la altura del corazón que le causó la muerte, informaron fuentes judiciales.

Según detallaron fuentes del caso a la agencia Télam, la víctima presentaba también lesiones en los brazos, las cuales "fueron de defensa". "Fueron 10 (puñaladas) en total, cinco en la zona del tórax, una en el abdomen, otra en el brazo y tres en el ante brazo izquierdo, estas últimas cuatro fueron de defensa", detalló la fuente consultada.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que la víctima mantuvo una discusión con Jiménez y que en ese marco fue atacada delante de sus hijos menores.

Como se recordará, Daiana se había separado de Jiménez, quien ya había estado detenido por violencia de género y por tal motivo, la víctima tenía un botón antipánico.