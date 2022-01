Mujer que denunció por abuso a Mariano Mera Alba: ''Que sufra''

21/01/2022 - 03:10 Policiales

La mujer que denunció por abuso sexual y secuestro al abogado Mariano Mera Alba, hijo del exministro del Interior Julio Mera Figueroa, detenido tras permanecer casi tres años prófugo, dijo que espera "Justicia" y que el acusado "sufra" y "viva todo" lo que ella vivió.

En tanto, el imputado negó ante el juez en lo Criminal y Correccional 56, Alejandro Litvack, las imputaciones en su contra y denunció que las causas "armadas" en su contra fueron direccionadas por "intereses de todo tipo".

"Para mí es un escalón subido, un avance bastante importante, siento alivio, estoy un poco más tranquila y esperando ver cómo sigue todo", dijo Yésica en referencia al arresto de Mera, durante una entrevista con radio Con Vos.

La mujer recordó que todo comenzó cuando fue a la casa del acusado por "una promesa de trabajo en la Municipalidad de Merlo" y estuvo "alrededor de un año viviendo en su casa con la promesa de este trabajo que nunca llegó".

Yésica contó que vivió allí con sus dos hijas menores de edad "soportando montones de humillaciones, explotación laboral", ya que "vivía prácticamente encerrada, no tenía llaves del lugar y no podía salir sin permiso" de Mera.

"Todo el año que estuve ahí han sido un montón de humillaciones y de abusos hasta que él me viola, todavía me cuesta decirlo, y después de ese hecho yo me escapo", relató.

"Pude salir de ahí, me fui con mucho miedo -continuó-, no quería denunciar por lo que me podía pasar, porque vi de lo que era capaz, hasta que vi a otra chica que lo había denunciado y entendí que mi testimonio era también muy importante".

La mujer explicó que una vez realizada la denuncia tuvo que buscar un lugar donde vivir con sus hijas donde no pudiera ser encontrada y fue allí cuando un grupo de compañeras feministas la ayudó para alojarse en un refugio para víctimas de violencia de género.