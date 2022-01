Extienden detención de ex funcionario acusado de abusar de una adolescente

24/01/2022 - 03:44 Policiales

El juez Diego Vittar, prorrogó la detención de un ex funcionario nacional sospechado de abusar sexualmente de una adolescente, al menos en seis oportunidades, graves hechos que ella habría revelado en las redes sociales.

Así lo resolvió el juez, al hacer lugar al requerimiento del fiscal coordinador, Ignacio Guzmán. "Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo", son los cargos enrostrados por la fiscal de la causa, Tania Monte Bitar.

De acuerdo con la denuncia, la joven nació en el 2004. El sujeto se fue de su vida y retornó en 2019. Entre los 15 y 17 años la habría atacado sexualmente en su casa y en hoteles de una vecina provincia.

El descubrimiento de toda esta horrenda situación se precipitó tres semanas atrás. La adolescente le gritó al acusado que le confiaría todo a su madre. Urgente, el individuo le pidió que no lo hiciera, recogió sus cosas y se ausentó. Todos aventuraban que tomaría una decisión drástica, como quitarse la vida, pero no, solo se alejó.

Fue apresado tras la declaración de la adolescente, ante Monte Bitar. Ahora, una batalla imprevisible enfrenta a las partes. Por un lado, la querella a cargo de Karen Otrera y Carlos Ríos López. En la vereda opuesta, la defensa ejercida por Ana Verónica Soldatti y Ángel Nasif.

En audiencia, el Ministerio Pupilar, a cargo de Viviana Tejera, ofreció como prueba dos publicaciones en Twitter. Habrían sido publicadas al día siguiente de presuntos abusos. "Te odio... Me arruinaste la vida...", habría escrito la víctima en uno. A su vez, la defensa habría dado otro contexto a las redes sociales y mostrado al magistrado conversaciones, vía whatsapp, entre la adolescente y el adulto. En una, la menor le habría dicho al acusado: "No aguanto más... Voy a contar todo lo que me hiciste" y él le habría respondido: "No me hagas esto".

A su turno, Nassif y Soldatti habrían solicitado "la nulidad" de la declaración de la menor, al sostener que careció del rigor legal. Instaron también al cambio de calificativa "a abuso sexual simple" y la excarcelación extraordinaria. En tanto, la querella abogó por la continuidad de la detención, al afirmar que el proceso es incipiente y libre el ex funcionario podría entorpecerlo.

Por su parte, el Ministerio Pupilar pidió que fueran garantizados la seguridad y derechos de la adolescente, al juzgar que rompió el silencio a los 17 años. Tejera subrayó que la menor habló y denunció a su tiempo, como toda víctima. De todos modos, reiteró, la jovencita habría dado claras señales de alerta en las redes sociales.

La decisión final del juez y el no a la libertad del imputado

Después de un intenso debate, el magistrado habría rechazado la pretensión de la defensa, ya que la joven tiene 17 años y puede denunciar, sin que sea necesaria la Cámara Gesell. Vittar le dijo no a la defensa, en virtud de que el testimonio de la adolescente sería contundente. También, Vittar desestimó la libertad porque el delito no es excarcelable y si bien la defensa argumentó problemas de salud en el imputado, no habría respaldado su solicitud con certificados médicos que así lo acreditasen.