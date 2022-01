Despiadado: con una tabla de picar carne un bestial sujeto golpeó a su hija en la cabeza

25/01/2022 - 00:31 Policiales

Cansada de la violencia que sufre desde que era una niña y, tras el brutal ataque que recibió el pasado domingo, una joven de la ciudad de Beltrán decidió publicar en su cuenta de Facebook las heridas que le causó su padre, quien la golpeó con una madera.

"Era la hora de almorzar. Estábamos sentados a la mesa y una de mis hijas comenzó a ponerse la comida en el pelo. Le dije que no hiciera eso, le corrí el plato y ahí sentí un fuerte golpe en la cabeza. No me desmayé, pero quedé aturdida", comenzó contado Mónica sobre el ataque.

Según contó la joven, oriunda de la ciudad de Beltrán, al girar su cabeza vio que su padre tenía una tabla de picar carne en sus manos. "Yo solo tenía dolor hasta que mi hermana se da cuenta de que tenía toda la espalda con sangre. Ella me limpió, pero como no me paraba de caer sangre llamé a mi madre y ella me llevó al hospital", contó.

Mónica residía con su padre, su hermana mayor, sus abuelos paternos y sus dos hijas menores. Su madre se separó del acusado (cuando ella era muy niña) también víctima de violencia de género.

"Me llevaron al hospital, me hicieron las curaciones y estuve internada unas horas. Me dieron el alta. Volví a mi casa me bañé y me fui. El no me dijo absolutamente nada. Ni preguntó si estaba bien", remarcó.

Mónica confesó que su vida siempre estuvo marcada por la violencia de su padre. "Tengo 27 años y desde que tengo razón recuerdo que mi padre me golpea. Es un hombre muy violento. Una vez me golpeó con una fusta y cuando me abuelo (padre del acusado) me quiso defender también fue agredido", sentenció.

Consultada sobre si la violencia era solo con ella respondió: "Siempre me golpeó a mí. No sé qué tiene conmigo, pero es muy violento. Una vez encerró a una de mis nenas en el auto en la calle porque ella no paraba de llorar", refirió e indicó además que nunca se animó a denunciarlo.

"Ahora espero que lo detengan aunque ya me contaron que mi abuela (madre del sujeto) lo llevó a esconder pero ojalá que la policía lo encuentre. Él le dijo a mi abuela el domingo que si no me iba de la casa él me iba a matar", finalizó.

La Dra. Ximena Jerez fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar tomó intervención y solicitó la detención del acusado, quien anoche era buscado por los uniformados.