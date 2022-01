Indagan al empresario que ayer fue detenido, acusado por violencia de género

27/01/2022 - 00:27 Policiales

Con orden judicial de la Dra. Norma Morán –jueza de Género– personal de la Comisaría Primera ingresó a una casa del barrio Centro y logró apresar a Andrés Neme, un joven empresario, acusado de golpear a su novia.





Cerca de las 8.30 los efectivos ingresaron a una casa ubicada sobre calle Garibaldi al 600 y una vez allí se entrevistaron con una joven quien manifestó ser la hermana del acusado. Al enterarse de la medida judicial permitió que los efectivos requisaran la casa.

Así fue como en una de las habitaciones encontraron al acusado –de 35 años– mientras descansaba. Al ver a los efectivos, sin ofrecer resistencia, los acompañó a sede policial donde fue identificado y más tarde trasladado al Centro Único de Detención, donde quedó alojado.

Neme, quien fue expuesto en las redes sociales por las supuestas agresiones, está acusado de amenazas, lesiones leves calificadas y daños. Según revelaron las fuentes consultadas, la Dra. Cecilia Gómez Castañeda –fiscal de turno– indagará al acusado durante la jornada de hoy.

Como se recordará, Neme fue acusado de agredir salvajemente a su novia (21) la noche del domingo tras mantener una pelea con el acusado en la casa donde éste residía.

A causa de las heridas la joven debió ser trasladada en silla de ruedas por una amiga, hacia el hospital Independencia por las múltiples lesiones que tenía.

“Estaba golpeada, muy angustiada, muy mal”

El violento episodio tomó una relevancia en la sociedad luego de que en las redes se viralizara el ataque que sufrió la víctima y la imagen de su supuesto atacante. En tal sentido el abuelo de la víctima, Rolando Moreta, habló con Noticiero 7.

El hombre expresó que durante la mañana del ataque, la joven fue a su casa buscando contención porque no quería que sus padres se enteraran de lo sucedido. “Cuando bajó del auto me di cuenta que la cosa no venía bien. Estaba golpeada, muy angustiada, muy mal. Después la buscó una amiga y fueron al hospital Independencia”.

Agregó además que su nieta mantenía “una relación un poco difícil” con Neme y que todos “sabíamos que no iba a terminar bien. No tenemos los años que tenemos al cohete, algo sabemos. Y así terminó. Un golpeador, un tipo de 35 años que golpea a una chica de 21, menuda, es un acto de cobardía que no se puede entender. Siento mucha bronca e impotencia”.

“Esperamos que la fiscalía haga todo lo que tiene que hacer. No queremos ningún resarcimiento económico, no nos interesa la plata de esta gente. Pero debe tener un castigo, porque no se pude actuar así, cobardemente”, dijo finalmente.