“Golpear así a una chica de 21 años, es un acto de cobardía que no se puede entender”

27/01/2022 - 09:03 Policiales

El violento episodio tomó una relevancia en la sociedad luego de que en las redes se viralizara el ataque que sufrió la víctima y la imagen de su supuesto atacante. En tal sentido el abuelo de la víctima, Rolando Moreta, habló con Noticiero 7.

El hombre expresó que durante la mañana del ataque, la joven fue a su casa buscando contención porque no quería que sus padres se enteraran de lo sucedido. “Cuando bajó del auto me di cuenta que la cosa no venía bien. Estaba golpeada, muy angustiada, muy mal. Después la buscó una amiga y fueron al hospital Independencia”.

Agregó además que su nieta mantenía “una relación un poco difícil” con Neme y que todos “sabíamos que no iba a terminar bien. No tenemos los años que tenemos al cohete, algo sabemos. Y así terminó. Un golpeador, un tipo de 35 años que golpea a una chica de 21, menuda, es un acto de cobardía que no se puede entender. Siento mucha bronca e impotencia”.

“Esperamos que la fiscalía haga todo lo que tiene que hacer. No queremos ningún resarcimiento económico, no nos interesa la plata de esta gente. Pero debe tener un castigo, porque no se pude actuar así, cobardemente”, dijo finalmente.

