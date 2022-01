Declaró Anita Co en el juicio por abuso sexual a Thelma Fardín contra el actor Juan Darthés y el proceso se reanudará en marzo

29/01/2022 - 01:51 Policiales

En marzo la Justicia brasileña retomará el juicio a Juan Darthés, imputado por "estupro agravado" contra Thelma Fardín, en tanto ayer declaró la psicóloga de la víctima y la actriz Anita Co que también denunció por abuso sexual al actor. Las audiencias continuarán el 4 y el 18 de marzo próximo, dispuso el juez de la causa, Ali Mazloum, cuando testificarán los testigos del acusado y el propio Darthés.

Además de la psicóloga de Fardín -de quien se preserva la identidad-, ayer testificó Anita Co, que en 2018 denunció a Darthés por el abuso sexual ocurrido mientras ambos rodaban la serie televisiva Gasoleros.

Co explicó que no podía dar detalles de la declaración que hizo online desde la sede de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) en Argentina. "Me sentí bien por haber podido relatar todo lo que me pasó", compartió la actriz tras casi dos horas de testimonio.

El jueves por la tarde se retomó el juicio a Juan Rafael Pacífico Dabul -nombre real de Darthés- que se inició el 30 de noviembre pasado con la declaración de más de cuatro horas de Fardín y continuó el día siguiente con el testimonio de Calu Rivero, jornadas tras las cuales la justicia de Brasil entró en un receso por feria judicial.