"Sus padres no viven, ellos solo respiran, los dos murieron junto con él dentro del Banco Nación"

30/01/2022 - 00:01 Policiales

Hoy se cumplen dos años del brutal asesinato de Mario Germán Chávez Tórrez (31) el joven empleado del Banco Nación quien fue atacado a tiros mientras se encontraba en una de las cajas de la entidad, en la sucursal de Isidro Casanova, Buenos Aires.

Trinidad Tórrez, una diseñadora de modas oriunda de Campo Gallo y su esposo Rinaldo Chávez, ex docente de Tintina, no encuentran consuelo desde aquel 31 de enero del 2020 cuando un grupo armado ingresó a la entidad bancaria y tras el atraco uno de ellos le disparó a su hijo.

"Ellos no viven. Ellos apenas respiran. Murieron junto con Germán en ese banco. Él era la razón de vivir de sus padres. Mi sobrino estaba lleno de sueños, quería terminar sus estudios para irse del país porque decía que había mucha inseguridad. Esa inseguridad lo terminó matando", expresó Gloria Tórrez, tía y madrina de Germán.

Gloria vive en Campo Gallo y trabaja en el Hospital Zonal. "Era casi las 10 de la noche y recibo un llamado de mi hermana. Atiendo y solo alcancé a escuchar que Germán estaba muerto. Yo había visto en las noticias que habían asaltado un banco, pero jamás imaginé que podía ser mi sobrino", expresó.

La tía de Germán contó que con ayuda de sus amigos subió a su automóvil y en ese mismo momento emprendió viaje a Buenos Aires. "Nunca me di cuenta de que me estaba yendo de ojotas y short. Todo el tiempo esperé que me llamaran para decirme que no era verdad. Hasta que llegué y encontré a mi familia destrozada".

Germán, además de trabajar como cajero en el Banco Nación, era maestro de inglés, bajista en una banda de rock y estudiaba Ingeniería Civil. "Siempre soñó con casarse, tener una familia e hijos. No le gustaba ser hijo único" contó su tía.

Además sostuvo que "Germán fue un hijo muy buscado. Mi hermana pasó todo su embarazo en cama porque era de riesgo. Su nacimiento fue un acontecimiento para toda la familia. Todos viajamos para presenciar su parto".

"Su papá se jubiló como tesorero del Banco, y mi hija actualmente trabaja también en esa entidad. Siempre fue tema de conversación en la familia el tema de la inseguridad. Y siempre se decía que si entraban a asaltar el banco teníamos que entregar todo y nunca oponerse, por eso no nos cierra que Germán haya tratado de impedir el robo", manifestó Gladis.

Su tía manifestó que Germán era una persona muy solidaria, y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, a pesar de la situación que sea. "Yo creo que cuando a ellos (por los asaltantes) se les cayó uno de los fajos de plata, él (su sobrino) se agachó para levantarlo y alcanzarles y ahí fue cuando "Aceite" le dispara. El primer disparo no sale y después le pega dos tiros. El del abdomen lo mató en el acto porque le pegó en el bazo", indicó.

Quién es ''Aceite'', el asesino

Alberto Manuel Freijo, apodado "Aceite", es uno de los dos prófugos más buscados de la Argentina por el homicidio de un cajero durante un asalto a la sucursal bonaerense de Isidro Casanova del Banco Nación, del que se cumplirá su segundo aniversario este lunes. Además cuenta con un frondoso prontuario.

Es buscado desde hace dos años por distintas fuerzas de seguridad, con una notificación roja de Interpol y un ofrecimiento de 5 millones de pesos de recompensa por su paradero. La foto de la cara de Freijo (41), también apodado "Aceituna", se encuentra visible en todas las sucursales del banco con la palabra "buscado" y el importe de la recompensa ofrecida por el Ministerio de Seguridad para quien aporte datos de su paradero.

El hombre se encuentra prófugo desde el 31/1/20, cuando junto con una banda de delincuentes ingresó a la sucursal de Isidro Casanova y asesinó a Germán.

Desde aquel momento, "Aceite" es buscado por la Policía de la Provincia de Bs As, con la colaboración de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal e Interpol. Fuentes de la investigación confirmaron que Freijo es una de las dos personas más buscadas de la Argentina junto al líder narco peruano Raúl Martín Maylli Rivera, por datos de quien el Gobierno ofrece la misma recompensa.

Los cargos que se le imputan a "Aceite" son asociación ilícita, homicidio, encubrimiento, robo con armas, resistencia a la autoridad y lesiones graves.

Anoche oficiaron una misa en su memoria

En la ciudad de Campo Gallo, su familia mandó oficiar durante la jornada de ayer una misa al cumplirse dos años del asesinato de Germán. Allí familiares y amigos del joven cajero se congregaron para pedir por su descanso eterno, y que se haga justicia.

Todos con carteles blancos colgados de su pecho, con imagen de Germán y pidiendo que su homicida sea capturado, arribaron al templo religioso pasadas las 20.30 para compartir la celebración religiosa.

Cabe mencionar que el debate oral por el robo y el crimen del joven está previsto que comience el 2 de junio próximo y que se extienda hasta el 8 inclusive ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de San Martín.

Por este hecho, Norberto Manuel Salinas (48), Lucas Fernando Delgado (26), Sergio Nicolás Poggi (26); Alejandra Francisca Carnevale (51) y Ayelén Analía González (19) se encuentran detenidos, los dos primeros por el asalto y crimen, y los tres restantes, por el delito de "encubrimiento bajo la modalidad favorecimiento personal, agravado por resultar el hecho precedente un delito especialmente grave, homicidio con alevosía y criminis causa y robo agravado". La única que permanece en libertad es Solange Estefanía Díaz (34), miembro de la Policía de la Ciudad.

''Mi hermana le dijo a Berni que no lo buscan''

Sobre la investigación y los sentimientos de los padres de Germán, Gloría contó: "Mi hermana le dijo a Sergio Berni en la cara que si no lo encuentran es porque no lo buscan. Además no cree en nadie. Hubo policías implicados en el asalto entonces ellos (por su hermana y su cuñado) creen que lo están cubriendo. Tienen mucho odio. Sienten odio por todo y es el dolor que no los deja vivir", finalizó.

El día del asesinato, el ministro de Seguridad bonaerense se hizo presente en el lugar y en ese momento expresó: "Esta desgracia nos sacude a todos. Esta es la triste realidad de la provincia de Buenos Aires y lo tenemos que revertir entre todos. No podemos permitir que un grupo de delincuentes le arrebaten la vida porque sí". Trinidad, tras el crimen manifestó que "el asesino está prófugo o protegido" y que está "totalmente convencida" de que "no se encuentra lo que no se busca". "Como madre siento que está en Misiones o cruzó a Brasil o Paraguay. Yo me tiro más por Brasil porque cuando se escapó de la cárcel lo hizo con dos brasileños", dijo.